Operationeel viel er na de jaarcijfers, die eind maart werden gepubliceerd, nagenoeg geen nieuws te melden. Toch werd het aandeel in die 2,5 maanden meer dan de helft goedkoper. Beleggers keken uit naar de jaarprognoses voor 2022 die bij de publicatie van de cijfers van het eerste kwartaal zouden worden bekendgemaakt. Maar het management besliste dat niet te doen wegens de aanhoudende operationele onzekerheden. Intussen ging de zilverprijs onderuit, wat het sentiment nog verder de dieperik in duwde. Alexco's Keno Hill-mijncomplex huisvest ertsen die heel rijk zijn aan zilver (gemiddeld meer dan 800 gram per ton) op een toplocatie (Yukon, Canada) met toegang tot goedkope stroom (hydro-elektriciteit), 88 miljoen troy ounce aan reserves en een groot exploratiepotentieel. Er is een eigen verwerkingsinstallatie met een capaciteit van 400 ton ertsen per dag. Tot zover de theorie. In de praktijk komt het er voorlopig allemaal niet uit. De ertsen komen van Flame&Moth en Bermingham. Die vormen met Lucky Queen en Bellekeno de vier gebieden waarin Keno Hill is onderverdeeld. Het management liet in maart al verstaan dat het eerste kwartaal slecht was begonnen. In januari en februari waren er verschillende covid-gevallen bij Keno Hill en was er te weinig personeel. Daarnaast had Alexco af te rekenen met een beperkte beschikbaarheid van apparatuur voor de ondergrondse activiteiten bij Bermingham Deep. Om meer te kunnen produceren, moeten meer ertsen worden verwerkt. Dat is nu de grootste uitdaging. Tussen januari en maart werd bijna 82.000 troy ounce zilver geproduceerd. Een jaar eerder lag de output op 101.000 troy ounce. Keno Hill leverde ook 165.000 pond lood en 255.000 pond zink op. De productie nam in april verder toe. De grades bij Flame&Moth en Bermingham klommen naar respectievelijk 700 en 650 gram per ton erts. Dat is een kwart tot een derde meer dan in het eerste kwartaal. Deze trend zette zich ook in mei door. Alexco produceerde vorig jaar bijna 622.000 troy ounce zilver, 1,66 miljoen pond zink en 4,77 miljoen pond lood. De groep mikt tegen 2024 op een output van 5 miljoen troy ounce zilver op jaarbasis. Er is nog veel werk vooraleer dat gehaald kan worden. Het eerste kwartaal leverde een omzet van 2,8 miljoen dollar op. Door afschrijvingen op voorraden en een verlies op een derivatenpositie was er een nettoverlies van 11,3 miljoen dollar of 7 dollarcent per aandeel. Zolang de vrije kasstroom negatief blijft, moet Alexco op andere manieren aan geld komen om verdere exploratie te financieren. In het eerste kwartaal werd voor 9,2 miljoen Canadese dollar opgehaald door de uitgifte van nieuwe aandelen. In twee keren werd ook de kredietfaciliteit van 10 miljoen Canadese dollar opgevraagd en in april volgde een private plaatsing tegen 1,75 dollar die 13 miljoen dollar opleverde. De verkoop van aandelen in Victoria Gold leverde Alexco 6 miljoen dollar op. Het is de bedoeling dat de huidige liquiditeit voldoende is om het zonder nieuwe kapitaaloperatie uit te zingen tot de kasstromen positief worden.Alexco zag er op papier veelbelovend uit, maar de realiteit is een stuk minder rooskleurig. Dat heeft alles te maken met vertragingen bij Keno Hill. Bovendien werkt de zilverprijs niet mee en is het marktsentiment heel slecht. Veel beleggers hebben de handdoek gegooid, hoewel Alexco in wezen geen ander bedrijf is dan vorig jaar of het jaar daarvoor toen de koers vier keer zo hoog stond. Het potentieel is er nog steeds. Alleen is het onzeker of 2022 het jaar van de doorbraak wordt. Verschenen op insidebeleggen.be op 16 juni Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 0,81 dollarTicker: AXU USISIN-code: CA01535P1062Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 125 miljoen dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -71%Koersverschil sinds jaarbegin: -54%Dividendrendement: -