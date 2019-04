De marges van Schlumberger blijven onder druk staan. De analisten gaan voor het eerst in twee jaar niet meer uit van een winststijging voor 2019.

De resultaten over het eerste kwartaal van 2019 lagen voor de oliedienstengigant in lijn met de lage verwachtingen, zodat een negatieve koersreactie (-4%) volgde. Zo komt een knik in het koersherstel sinds het begin van het jaar. Het aandeel dook in de laatste maanden van 2018 naar de laagste koers sinds het voorjaar van 2009.

...