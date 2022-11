Beleggers blijven voorlopig op hun honger zitten voor de vooruitzichten op de middellange termijn, wat een waarderingsoefening lastig maakt.

De koers van Telenet is dit jaar gehalveerd. Het aandeel staat onder druk door de kapitaalintensieve investeringsplannen in glasvezel, de komst van een vierde mobiele speler en de hogere inflatie. De beleggersdag van eind september bracht niet de verhoopte visibiliteit, waardoor investeerders geen concrete winstdoelstellingen hebben om zich aan op te trekken. Zelfs een prognose voor 2023 zal nog tot februari op zich laten wachten. De cijfers van het derde kwartaal bevatten weinig verrassingen. De bedrijfswinst zonder leasinguitgaven (ebitdaal) kwam met 312,7 miljoen euro (+1% op jaarbasis) iets onder de verwachte 320,7 miljoen euro uit. De omzet lag met 660,5 miljoen euro (+3%) boven de verwachte 652,6 miljoen. De stijging was te danken aan de prijsverhogingen in juni. De hoge schuldpositie van 6,9 miljard euro is de achilleshiel van Telenet. De kabelgroep heeft zich via derivaten ingedekt tegen rente- en valutarisico's, maar die bescherming is niet gratis. De schuld is geen probleem zolang de kasstromen voldoende hoog zijn. Maar de kasstromen worden langs twee kanten aangevallen. Aan de inkomstenzijde heeft de groep af te rekenen met kabelknippers die hun televisieabonnement opzeggen en het vervangen door een pakket met ongelimiteerde data. Telenet is in verhouding meer afhankelijk van televisie-inkomsten dan de concurrentie. De groep verloor tijdens de drie eerste kwartalen van dit jaar bijna 50.000 televisieklanten, maar de gemiddelde omzet per klant bleef wel op peil. Daarnaast zitten ook verschillende kosten in de lift, zoals de personeelskosten en de prijzen van energie en IT-gerelateerde diensten. De groep moet de komende jaren miljarden investeren in de nieuwe glasvezelinfrastructuur. Daartoe wordt een nieuw bedrijf opgericht via een joint venture met de intercommunale Fluvius. Daarin zal Telenet een aandeel van 66,8 procent hebben. De oprichting is nog niet helemaal rond. Telenet verkocht zijn zendmasten voor 745 miljoen euro aan het Amerikaanse investeringsbedrijf DigitalBridge en huurt die terug via een leasingovereenkomst. Die en andere leasingschulden worden niet meegerekend in de schuldgraad. Ook wordt een deel van de schulden (2,4 miljard euro) naar de joint venture verschoven. Daardoor is de verhouding tussen de nettoschuld en de ebitda gedaald naar 3,5. Telenet realiseerde in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 124,4 miljoen euro, wat het totaal sinds de start van het boekjaar op 291,1 miljoen euro brengt. De totale beschikbare liquiditeit bedraagt 1,5 miljard euro. Telenet verlaagde eerder dit jaar het dividend van 2,75 naar 1 euro. Het stelt wel bijkomende aandeelhoudersvergoedingen in het vooruitzicht, maar die zijn nog niet concreet. De prognoses voor het volledige boekjaar bleven ongewijzigd. Zowel de omzet als de ebitda zal dit jaar met 1 procent toenemen. Dat komt overeen met een consensusverwachting van respectievelijk 2,62 miljard en 1,375 miljard euro.ConclusieBeleggers blijven voorlopig op hun honger zitten voor de vooruitzichten op de middellange termijn, wat een waarderingsoefening lastig maakt. De terugverdieneffecten van de zware investeringen zijn onzeker, maar ondanks de dividendverlaging bedraagt het rendement nog ruim 6 procent. Telenet noteert tegen 6 keer de verwachte winst en 5,5 keer de ebitda. Mogelijks kan die waardering een trigger zijn voor moeder Liberty Global om Telenet van de beurs te halen, maar dat is speculatief en weegt onvoldoende zwaar om een koopadvies te verantwoorden.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 16,12 euroMarkt: Euronext BrusselISIN-code: BE0003826436Ticker: TNET BBBeurskapitalisatie: 1,8 miljard euroK/w 2021: 5Verwachte k/w 2022: 6Koersverschil 12 maanden: -49%Koersverschil sinds jaarbegin: -50%Dividendrendement: 6,2%