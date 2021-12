Just Eat Takeaway is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2022.

Just Eat Takeaway zag in 2000 het levenslicht als thuisbezorgd.nl, een onlinemarktplaats voor restaurantmaaltijden opgericht door de Nederlander Jitse Groen. Thuisbezorgd.nl bracht restaurants en klanten samen en streek een commissie op voor elke bestelling die via zijn platform werd geplaatst. Het was toen nog enkel een onlinemarktplaats, geen maaltijdbezorger. Ondertussen is combineert het bedrijf de twee.De eerste jaren concentreerde het zich op zijn thuismarkt Nederland. De eerste grote overname kwam er in 2009 met het Duitse Lieferando. In 2011 veranderde de naam naar takeaway.com. In 2020 deed het zijn grootste overname tot dan toe door het Britse Just Eat in te lijven voor 7 miljard euro. Just Eat Takeaway is de marktleider in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Australië en Canada.De belangrijkste gebeurtenis van 2021 was de overname van het Amerikaanse Grubhub voor 6,4 miljard euro. Daarmee is Just Eat Takeaway in een jaar zeven keer groter geworden. Het wist in 2021 aan te knopen met sterke groeicijfers. Het aantal bestellingen steeg met 41 procent in de eerste drie kwartalen en de waarde van die bestellingen met 37 procent. De maaltijdleveringen kenden de sterkste groei met 87 procent. Dit jaar kwamen ook de eerste resultaten van het investeringsprogramma in het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft Just Eat Takeaway sterk geïnvesteerd om het marktaandeel dat Just Eat was verloren, te heroveren. Dat is gelukt. Het VK was dit jaar de snelst groeiende regio en Just Eat Takeaway heeft er zijn marktleiderschap versterkt.Ondanks de sterke resultaten in de kernmarkten, ging het aandeel dit jaar fors achteruit. De overname van het Amerikaanse Grubhub speelt het bedrijf parten. Beleggers lijken niet in de bekwaamheid van het management te geloven.In 2022 zullen alle ogen gericht zijn op de resultaten van het investeringsprogramma in de Verenigde Staten. Just Eat Takeaway zal er niet voor het marktleiderschap gaan, maar geconcentreerder investeren in de regio's en steden waar het al stevig staat.Als daar successen te zien zijn, kan dat de stemming rond het aandeel keren. Als het investeringsprogramma in de VS niet vruchtbaar blijkt, zal de druk van de aandeelhouders verhogen om de Amerikaanse activiteiten af te stoten en zich terug te plooien op Noord-Europa, Canada en Australië. Het is uitkijken of Just Eat Takeaway erin slaagt zijn marktleiderschap in zijn bestaande markten te versterken.Just Eat Takeaway groeit even sterk als zijn concurrenten en heeft een robuuster bedrijfsmodel, maar noteert tegen een veel lagere waardering. Er heerst bij beleggers veel onzekerheid over de overname in de VS. Die is deels terecht, omdat Just Eat Takeaway daar van een minder sterke positie vertrekt dan in andere markten. Anderzijds heeft het management al bewezen dat het zo'n overnametraject tot een goed einde kan brengen. Als de plannen in de VS mislukken, moet Just Eat Takeaway op zoek naar een partner of een koper voor zijn Amerikaanse activiteiten. Beide scenario's houden in dat een aanzienlijk deel van Just Eat Takeaway's waarde nog onvoldoende in de koers wordt verrekend en dat die waarde in de komende twee jaar ontloken wordt. Just Eat Takeaway heeft nog veel onontgonnen potentieel in zijn bestaande markten. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is zijn marktpenetratie het hoogst met meer dan 30 procent. Gemiddeld bestelt een Just Eat Takeaway-klant drie keer per maand. Daar zit nog rek op. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 52,03 euroTicker: TKWY NAISIN-code: NL0012015705Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 10,3 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil sinds jaarbegin: -42%Koersverschil 12 maanden: -38%