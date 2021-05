De sterke financiële positie opent mogelijkheden voor de herinvoering van het dividend.

Eind januari klom het Nokia-aandeel in drie dagen 55 procent hoger, na een gecoördineerde koopactie via het beruchte Reddit-beleggersforum. Maar die koerswinst, die fundamenteel nergens op was gebaseerd, kon Nokia niet vasthouden. Na het kwartaalrapport steeg het aandeel wel op eigen kracht. De nieuwe topman, Pekka Lundmark, herschikte de organisatiestructuur en wil het vertrouwen van de markt herstellen, nadat in 2019 het dividend is geschrapt en de prognoses meermaals niet zijn gehaald. Dit jaar staat in het teken van het technologisch bijbenen van concurrenten als Ericsson, Samsung en Huawei. In veel westerse landen valt het Chinese Huawei weg als concurrent, omdat het niet mag meedingen naar overheidscontracten voor 5G-netwerken. In een volgende fase zal Nokia proberen zijn marktaandeel uit te breiden. De Finse producent van netwerkapparatuur presenteerde onverwacht sterke kwartaalcijfers. De groepsomzet klom op jaarbasis met 3 procent naar 5,1 miljard euro, tegenover een consensusprognose van 4,75 miljard. Exclusief wisselkoerseffecten was er zelfs 9 procent groei. De afdeling mobiele netwerken groeide met 2 procent bij constante wisselkoersen tot 2,3 miljard euro. Hier verwacht Nokia voor het boekjaar een omzetevolutie tussen -1 en +2 procent. Tegen 2023 moet dat 5 tot 8 procent zijn. De afdeling netwerkinfrastructuur maakte het verschil met een omzettoename van 28 procent naar 1,7 miljard euro. De prognose voor het boekjaar is met 7 tot 10 procent erg conservatief. Nokia houdt een slag om de arm door het tekort aan halfgeleiders. Nokia was eind maart bezig met de uitrol van 63 5G-netwerken en heeft 220 projecten in de pijplijn.De omzet van Cloud & Netwerk Services (674 miljoen) daalde met 5 procent, terwijl Nokia Technologies, dat de patentenportefeuille omvat, met 6 procent groeide (365 miljoen). Op groepsniveau kwam 70 procent van de omzet uit Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Er is nog werk om ook in China voet aan de grond te krijgen. De operationele marge bedroeg in het eerste kwartaal 10,9 procent, tegenover 2,4 procent vorig jaar. De verwachtingen voor het lopende boekjaar bleven 20,6 tot 21,8 miljard euro omzet en een operationele marge tussen 7 en 10 procent. Die marge moet tegen 2023 oplopen naar 10 tot 13 procent. De geplande kostenbesparingen zullen naar schatting 600 miljoen euro opleveren. Dit en volgend jaar moeten 5000 tot 10.000 personeelsleden afvloeien. De vrijgekomen middelen gaan naar onderzoek en ontwikkeling. Nokia had na het eerste kwartaal 8,8 miljard euro in kas, tegenover 8,1 miljard eind vorig jaar. De nettocashpositie klom van 2,5 naar 3,7 miljard euro. De vrije kasstroom van 1,2 miljard euro is hoger dan die over het hele boekjaar 2020 (778 miljoen). Dat geeft een vertekend beeld, omdat betalingen eerder dan verwacht binnenkwamen en dus niet bij het tweede kwartaal worden gevoegd. Een deel van de bestellingen doen klanten om hun voorraden aan te vullen. Als dat gebeurd is, zullen ook de orders kleiner worden. De sterke financiële positie opent wel mogelijkheden voor een dividend. Daarover beslist Nokia in het vierde kwartaal.Conclusie2021 is een overgangsjaar. Het management wil het vertrouwen terugwinnen en is voorzichtig met prognoses. Nokia begon het jaar beter dan verwacht, maar moet nog bevestigen. De waarderingsachterstand tegenover Ericsson, dat wel een dividend uitkeert, is wel weggewerkt. De verbeterde financiën vergroten de kans dat Nokia later dit jaar het dividend hervat. Vandaar de aankoop voor de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 4,08 euroTicker: NOK FHISIN-code: FI0009000681Markt: HelsinkiBeurskapitalisatie: 23,06 miljard euroK/w 2020: 19Verwachte k/w 2021: 17Koersverschil 12 maanden: +38%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: -