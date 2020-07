Ondanks covid-19 zette AkerBP in het tweede kwartaal een nieuw productierecord neer.

Door de forse daling van de olie- en gasprijzen nam het Noorse parlement tijdelijke ondersteunende belastingmaatregelen. AkerBP greep de maatregelen aan om versneld de ontwikkelings- en uitbatingsplannen voor het HOD-project in te dienen bij het Noorse ministerie van olie en gas. AkerBP houdt een belang van 90 procent aan in HOD, waarvan de ontwikkeling 600 miljoen dollar zal kosten en de eerste productie is voorzien in het vierde kwartaal van 2022.De maatregelen bleken ook een smeermiddel in de discussies met partner Equinor voor de ontwikkeling van het NOAKA-gebied, het grootste onontgonnen olie- en gasgebied in de Noorse wateren. De partijen bereikten een principeakkoord over de verdeling van de lasten en de opbrengsten voor de ontwikkeling en de uitbating. Het definitieve ontwikkelings- en uitbatingsplan wordt in 2022 ingediend. De ontwikkeling zal ruim 50 miljard Noorse kroon kosten en zal voor AkerBP op termijn het equivalent van meer dan 300 miljoen vaten olie aan mogelijke reserves in productie brengen. NOAKA is naast het Johan Sverdrup-olieveld een cruciale schakel in de groeiplannen. Die kregen de voorbije maanden serieuze klappen nadat de enorme olieprijsdaling in het voorjaar heeft geleid tot de stopzetting van alle nog niet gestarte ontwikkelingsprojecten. Daarop moest de groep het doel loslaten om de dagproductie tussen 2018 en 2026 te verdrievoudigen tot 450.000 vaten olie-equivalent. Ondanks de moeilijkheden door covid-19 zette AkerBP in het tweede kwartaal een nieuw productierecord neer. De gemiddelde olie- en gasproductie van 209.800 vaten olie-equivalent per dag betekende een verbetering met 1800 vaten (+0,9%) tegenover het vorige record van in het eerste kwartaal. De recordcijfers zijn een gevolg van de zeer succesvolle opstart van het Sverdrup-veld sinds oktober 2019. Het aandeel van Sverdrup in de gemiddelde dagproductie bedroeg in het tweede kwartaal 43.900 vaten olie-equivalent. Daarnaast was er groei in het Valheim-gebied door de opstart van Skogul (7899 vaten). In het vierde kwartaal start de eerste fase van Erfugl op. De productieverwachting op jaarbasis van 205.000 tot 220.000 vaten olie-equivalent per dag blijft behouden. Ondanks een toename van het verkochte volume met 12 procent tot 232.000 vaten olie-equivalent per dag, zakte de omzet met 32 procent tot 590 miljoen dollar als gevolg van de fors gezakte olie- (-33% tot 29,9 dollar per vat) en gasprijs (-40%). Gelukkig vergulden hedgingcontracten de bittere pil waardoor de gemiddelde gerealiseerde olieprijs 40,9 dollar per vat bedroeg. De productiekosten per vat stegen van 8,7 naar 9,1 dollar. De bedrijfskasstroom halveerde tegenover het vorige kwartaal tot 329 miljoen dollar, en de nettowinst bedroeg 170 miljoen dollar. In hetzelfde kwartaal vorig jaar bedroeg de nettowinst 62 miljoen dollar en in het eerste kwartaal was er een nettoverlies van 335 miljoen door afwaarderingen van activa.Het jaardividend voor 2020 werd gehalveerd naar 425 miljoen dollar door het kwartaaldividend vanaf het tweede kwartaal met te verlagen tot 0,1967 dollar per aandeel, of een brutojaarrendement van 4 procent.ConclusieHet aandeel stagneert sinds de verkoop uit de voorbeeldportefeuille midden juni. De snelle ingreep van de Noorse politiek is een ruggensteun voor de ontwikkelingsplannen van AkerBP. Maar na het koersherstel sinds maart mikken we op een terugval tot onder 150 Noorse kroon. Pas daarna komt het aandeel in aanmerking voor een koopadvies en een eventuele heropname in de portefeuille. Advies: houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 182,65 Noorse kroonTicker: AKERBP NOISIN-code: NO0010345853Markt: OsloBeurskapitalisatie: 65,7 miljard Noorse kroonK/w 2019: 50,1Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -29%Koersverschil sinds jaarbegin: -37%Dividendrendement: 4,0%