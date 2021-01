Nova Royalty mikt uitsluitend op kwaliteitsprojecten die het potentieel hebben lang te produceren.

We wezen de voorbije maanden al vaker op het potentieel van koper als onmisbare grondstof voor de wereldwijde elektrificatie. We stelden ook al de koperproducent First Quantum Minerals en het Canadese koper (en goud-)exploratiebedrijf Solaris Resources voor. Nu is Nova Royalty aan de beurt, een nieuw Canadees royaltybedrijf dat zich toelegt op het verwerven van royalty's op koper- en nikkelprojecten. In de periode 2015-2019 groeide het koperaanbod jaarlijks met gemiddeld 1,3 procent. Zelfs volgens de meest voorzichtige schattingen moet dat groeitempo de komende decennia verdubbelen, om aan de vraag te voldoen. Ook de vraag naar nikkel zal de komende decennia sterk toenemen, als gevolg van het gebruik ervan in batterijen voor elektrische voertuigen. Het is geen toeval dat Elon Musk, de topman van Tesla Motors, vorig jaar aangaf een groot en langdurig afnamecontract te willen aanbieden aan een efficiënte en milieuvriendelijke nikkelproducent. Nova Royalty is in oktober 2018 opgericht door zowat hetzelfde team dat de voorbije jaren met succes het royalty- en streamingbedrijf voor edelmetalen Metalla Royalty & Streaming ontwikkelde. Het noteert sinds 1 oktober 2020 op de Venture Exchange van Toronto. Het voordeel van het royalty-bedrijfsmodel is dat de onderneming geniet van het opwaartse prijspotentieel van een grondstof, zonder de typische risico's te lopen die verbonden zijn aan een mijnbouwbedrijf. Bovendien is er het opwaartse potentieel van nieuwe ontdekkingen die de levensduur van de mijn verlengen, waarvoor het royaltybedrijf niets moet betalen. Royaltybedrijven hebben doorgaans weinig tot geen schulden, maar ze doen wel regelmatig aandelenuitgiftes. Hun waardering ligt gemiddeld drie keer hoger dan die van de mijnbedrijven. Nova mikt uitsluitend op kwaliteitsprojecten met een potentieel lange levensduur dankzij de ontdekking van bijkomende reserves. In zijn nog jonge bestaan verzekerde Nova zich al van zeventien royalty's. Vier ervan zijn ontwikkelingsprojecten, waar de eerste productie nog wel enkele jaren op zich laat wachten. De eerste belangrijke deal was de verwerving in januari 2019 van een 2 procent royalty op het Dumont-nikkelproject in Québec (Canada), dat in handen is van Waterton Global. In februari 2020 volgde een royalty van 2 procent op het Chileense koperproject NuevaUnion (50-50% van Teck Resources en Newmont). In oktober was er de deal voor een royalty van 0,24 procent op het Taca Taca-koper- en goudproject van First Quantum in Argentinië, in januari gevolgd door een bijkomende royalty van 0,18 procent. First Quantum beslist in 2023 of 2024 of het de mijn effectief bouwt. Tot slot kocht Nova in november 2020 een royalty van 2,4 procent op het Twin Metals koper-, nikkel- en platinumproject van Antofagasta in de Verenigde Staten.ConclusieWe starten de opvolging van Nova Royalty met een koopadvies. Het aandeel is zeer sterk uit de startblokken geschoten: de koers verviervoudigde sinds de beursgang. Het idee van het succesvolle team van Metalla Royalty & Streaming om het unieke royaltymodel los te laten op koper en nikkel, spreekt aan. De kwaliteit en de eigenaars van de projecten in de snel groeiende portefeuille zijn sterk. Aangezien het nog jaren zal duren eer de eerste inkomsten worden geboekt, is dit een ideaal aandeel voor de geduldige langetermijnbelegger die wil inspelen op de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. We zouden na de forse stijging gespreid instappen.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 5,66 Canadese dollarTicker: NOVR CNISIN-code: CA6698091056Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 316,6 miljoen Canadese dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +353%Koersverschil sinds jaarbegin: +52%Dividendrendement: -