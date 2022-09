AEM is een basiswaarde in een gediversifieerde goudportefeuille.

Agnico-Eagle Mines (AEM) heeft sinds de fusie met Kirkland Lake Gold elf operationele mijnen in vier landen: Canada, Mexico, Australië en Finland. De output zal dit jaar rond 3,3 miljoen troyounce uitkomen, waarmee AEM na Newmont en Barrick de derde grootste goudproducent wordt. Het grootste deel komt uit Canada (74%), gevolgd door Australië (12%), Mexico (7%) en Finland (7%). Sinds de overname daalden de edelmetaalprijzen. Daardoor ligt de waardering van AEM nu lager dan in 2015, net voor het aandeel aan zijn opmars begon. Tegenover een beurswaarde van 18 miljard dollar staan voor 50 miljoen troyounce goud bewezen reserves. Elke troyounce wordt dus tegen slechts 360 dollar gewaardeerd. Bovendien ligt het reservepotentieel dat rekening houdt met uitbreidingen en nieuwe projecten bijna dubbel zo hoog, zodat de werkelijke waardering van de reserves amper 200 dollar per troyounce bedraagt. Gekoppeld aan een van de laagste productiekosten in de industrie, maakt dat van AEM een extreem goedkoop aandeel, zelfs op basis van een lage goudprijs. De mijnen van AEM produceerden in het tweede kwartaal 858.200 troyounce goud, 71 procent meer dan een jaar eerder. Dat zegt niet zoveel, omdat de mijnen van Kirkland Lake erbij zijn gekomen. De eigen AEM-mijnen stonden in voor 516.000 troy ounce, een organische groei met 3 procent.Opmerkelijk is dat de totale productiekosten ondanks de galopperende inflatie op jaarbasis daalden van 1.037 naar 1.026 dollar per troyounce. Dat is fors onder het sectorgemiddelde van 1.230 dollar, dat dit kwartaal ongetwijfeld nog hoger zal liggen. Synergievoordelen moeten de kosten van AEM de komende kwartalen onder 1.000 dollar brengen. Die sterke prestatie is onder meer te danken aan de forse daling van de Canadese dollar (CAD) tegenover de Amerikaanse dollar (USD). De meeste productiekosten zijn in CAD, de opbrengsten in USD. AEM heeft bijna de helft van de brandstofkosten (dieselprijzen) gehedged, terwijl verschillende mijnen een groot deel van hun energie uit hydro-elektriciteit halen. Dankzij zijn uitstekende reputatie als betrouwbare werkgever heeft AEM ook meer vaste werknemers en minder contractuelen in dienst, wat de arbeidskosten drastisch verlaagt. De nettoschuld bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal iets meer dan 400 miljoen dollar .AEM beschikte toen over 2,2 miljard dollar aan liquiditeiten. AEM betaalde in september 580 miljoen dollar voor een belang van 50 procent in Minas de San Nicolas, een dochterbedrijf van Teck Resources dat eigenaar is van het San Nicolas koper- en zinkproject in Mexico. Dat betekent dat AEM de komende jaren zal diversifiëren naar basismetalen, wat tegen de huidige prijzen goed nieuws is. AEM keert op jaarbasis 1,6 dollar per aandeel aan dividenden uit (0,4 per kwartaal), goed voor 730 miljoen dollar in totaal. Dat levert tegen de huidige koers een rendement van meer dan 4 procent op. Dat is extreem hoog voor een gouddelver. Daarnaast koopt AEM voor 500 miljoen dollar eigen aandelen in. Daarvan is in het tweede kwartaal 22,3 miljoen dollar opgebruikt, zodat nog ruim 95 procent beschikbaar is.ConclusieAgnico-Eagle Mines heeft een beloftevol organisch groeiprofiel, een flink lagere kostenstructuur dan het sectorgemiddelde en een sterke financiële positie. De traditionele waarderingspremie van AEM is weggesmolten, wat van de huidige koers een uitstekend instapmoment maakt. De beleggers krijgen er een aantrekkelijk rendement en aandeleninkopen bovenop. AEM is een basiswaarde in een gediversifieerde goudportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 37,65 dollarTicker: AEM USISIN-code: CA0084741085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 18 miljard dollarK/w 2021: 22,5Verwachte k/w 2022: 19Koersverschil 12 maanden: -25,5%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 4,2%