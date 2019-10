Nutrien heeft jaarverwachtingen verlaagd

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

De Noord-Amerikaanse meststoffengigant Nutrien, die ontstond uit de fusie van het Canadese Potash Corp en het Amerikaanse Agrium, verlaagde bij de presentatie van de halfjaarcijfers de jaarverwachtingen. Een echte verrassing was dit niet, aangezien de uitzonderlijke weersomstandigheden in de Verenigde Staten in de eerste jaarhelft het plantseizoen ernstig bemoeilijkten. Nutrien gaat ervan uit dat meer dan 10 miljoen hectare niet werd beplant, op een totaal voor maïs en soja tezamen van 165 miljoen hectare.

.

Het extreem natte weer had een negatieve impact op de retailafdeling van Nutrien, vooral op de verkoop van gewasbeschermingsproducten, die met 3 procent terugviel tot 3 miljard dollar. Het volume verkochte plantaardige voedingsstoffen bleef ongewijzigd en dankzij hogere verkoopprijzen steeg de omzet van dit segment in het eerste semester met 10 procent tot 3,3 miljard dollar. De totale omzet van retail steeg met 2 procent tot 8,55 miljard dollar, waarvan +3 procent in het tweede kwartaal (6,51 miljard). De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde evenwel met 6 procent in het tweede kwartaal tot 836 miljoen dollar en met 8 procent op halfjaarbasis tot 810 miljoen. De verwachte ebitda op jaarbasis werd verlaagd van 1,3 à 1,4 miljard dollar naar 1,2 à 1,3 miljar...

