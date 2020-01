Het aandeel van Nutrien is minder volatiel dan de meeste sectorgenoten door het lagere risicoprofiel. We verwachten dit jaar beterschap voor de sector.

De Noord-Amerikaanse meststoffengigant Nutrien, de fusiegroep van het Canadese Potash Corp en het Amerikaanse Agrium, verlaagde bij de presentatie van het derdekwartaalrapport in november opnieuw de jaarverwachtingen. Een verrassing was dat niet, want hetzelfde lot ondergingen zowat alle sectorgenoten die in het derde kwartaal werden geconfronteerd met een onverwachte terugval van de wereldvraag naar potas. Dat is een gevolg van hoge voorraden en onzekerheid over de vernieuwing van afnamecontracten door India en China.

...

De Noord-Amerikaanse meststoffengigant Nutrien, de fusiegroep van het Canadese Potash Corp en het Amerikaanse Agrium, verlaagde bij de presentatie van het derdekwartaalrapport in november opnieuw de jaarverwachtingen. Een verrassing was dat niet, want hetzelfde lot ondergingen zowat alle sectorgenoten die in het derde kwartaal werden geconfronteerd met een onverwachte terugval van de wereldvraag naar potas. Dat is een gevolg van hoge voorraden en onzekerheid over de vernieuwing van afnamecontracten door India en China.Initieel verlaagde Nutrien de potasproductie met 700.000 ton - op een verwachte jaarverkoop van 12,6 à 13 miljoen ton -, in november gevolgd door een extra vermindering met 300.000 ton. Tot dan ging de meststoffengigant uit van een wereldvraag voor 2019 van 65 à 67 miljoen ton, maar dat werd bijgesteld naar 64 à 65 miljoen ton. De verwachte eigen verkoop zakte naar 11,6 à 12 miljoen ton. Voor 2020 mikt Nutrien op een stevig herstel van de wereldvraag naar 67 à 69 miljoen ton. En in november noopte een staking bij de Canadese spoorwegen Nutrien ertoe zijn grootste Canadese potasmijn Rocanville twee weken stil te leggen. De cijfers over het derde kwartaal vielen tegen. De nettowinst van 0,24 dollar per aandeel lag 18 dollarcent onder de verwachtingen. De recurrente bedrijfskasstroom (rebtida) daalde op groepsniveau tegenover het derde kwartaal van 2018 met 6 procent tot 785 miljoen dollar, door een terugval bij potas (-14% tot 430 miljoen), de nitraatmeststoffen (-9% tot 247 miljoen) en de fosfaatmeststoffen (-55% tot 34 miljoen). Alleen de retailafdeling deed beter: +64 procent tot 190 miljoen dollar. Na negen maanden was er nog een verbetering met 11 procent tot 3,35 miljard dollar, waarvan 1 miljard afkomstig van retail (+1%), 1,44 miljard van potas (+19%), 980 miljoen (+10%) van de nitraten en 140 miljoen (-31%) van de fosfaten. De jaarverwachtingen voor de gezuiverde nettowinst per aandeel werden verder verlaagd van 2,7 à 3 dollar (initieel 2,8 à 3,2 dollar) naar 2,3 à 2,55 dollar en voor de rebitda mikt Nutrien nog op 4 à 4,3 miljard dollar tegenover nog 4,35 à 4,7 miljard bij het halfjaarrapport. Nutrien greep de zwakke marktomgeving aan om in november het aandeleninkoopprogramma met 12 miljoen aandelen uit te breiden, waardoor tussen 19 februari 2019 en 26 februari 2020 42,2 miljoen aandelen of 7 procent van de uitstaande aandelen zullen zijn ingekocht. Dat brengt het totaal van de jongste twee jaar op ruim 12 procent. Het ondernemingsplan voor de periode van 2019 tot en met 2023 stelt een operationele kasstroom van 22 à 25 miljard dollar voorop. Daarvan is de helft gereserveerd voor de financiering van het dividend (5 miljard) en onderhoudskapitaalsinvesteringen (6 miljard). Daarnaast voorziet Nutrien 5 à 6 miljard dollar voor overnames en investeringen in het digitale platform in retail en kleinere uitbreidingen van bestaande projecten in de potas- en nitraatafdeling. De overige 6 à 8 miljard dollar wordt opportunistisch ingezet, onder meer voor aandeleninkoopprogramma's. Wellicht lonkt Nutrien ook naar de Canadese potasmijn Bethune van het Duitse K+S, waarvan de Duitsers in december aangaven een verkoop te overwegen.ConclusieHet aandeel van Nutrien is minder volatiel dan de meeste sectorgenoten door het lagere risicoprofiel. We verwachten dit jaar beterschap voor de sector na een uitermate lastig 2019 en verhogen het advies. Het aandeel noteert aantrekkelijk tegen 16,9 keer de verwachte winst 2020 en 8,8 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de verwachte ebitda 2020.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 47,94 dollarTicker: NTR USISIN-code: CA73755L1076Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 27,5 miljard dollarK/w 2018: 20Verwachte k/w 2019: 21Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: 0%Dividendrendement: 3,8%