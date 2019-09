Nvidia is beloftevol, maar nog te duur

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Nvidia is actief in beloftevolle segmenten, maar er bestaat veel onzekerheid over wanneer die groei zich in de cijfers zal vertalen.

Nvidia was de jongste jaren een van de snelst groeiende bedrijven in de halfgeleiderindustrie, maar de voorbije drie kwartalen daalde de omzet op jaarbasis. Daar komt nog minstens één kwartaal bij.

