Het aandeel van de producent van halfgeleiders voor grafische toepassingen bereikte eind februari nog een recordkoers van 316 dollar, om minder dan een maand later terug te vallen naar 180 dollar. Helaas voor de koopjesjagers is twee derde van dat verlies al goedgemaakt. Nvidia is gespecialiseerd in grafische chips voor spelconsoles, servercomputers, smartphones en tablets. Het is ook de marktleider in grafische kaarten voor pc's en laptops. Het gamingsegment levert de helft van de omzet. Het datacentersegment omvat grafische chips voor servers. De grootste klanten daar zijn de hyperscalers of leveranciers van publieke clouddiensten, zoals Alphabet, Amazon, Facebook, Microsoft en Oracle. Daarnaast zijn er nog toepassingen in de niches van de kunstmatige intelligentie, de virtuele realiteit en de autosector.2019 was een moeilijk jaar. De klanten bouwden hun voorraden af en de cloudspelers investeerden minder in infrastructuur. De lagere prijzen van cryptovaluta deden de vraag naar rekenkracht voor het mijnen van die virtuele munten afnemen. Nvidia kon het boekjaar wel in schoonheid afsluiten. In de drie maanden tot eind januari klom de omzet met 41 procent op jaarbasis, naar 3,11 miljard dollar. De gamingdivisie leverde 1,49 miljard dollar, een fractie onder de verwachte 1,52 miljard. De groei op jaarbasis (+56%) geeft een vertekend beeld, omdat in dezelfde periode een jaar eerder sprake was van voorraadliquidatie. Op kwartaalbasis daalde de omzet met 10 procent. Op langere termijn ogen de vooruitzichten voor dit segment gunstig. De komst van 5G zal voor extra bandbreedte zorgen, wat de speelervaring en de interactie zal verbeteren. Nvidia moet wel rekening houden met toenemende concurrentie van AMD. De uitblinker was de datacenterdivisie. Na enkele tegenvallende kwartalen was er een groei van 33 procent op jaarbasis en 43 procent op kwartaalbasis. De omzet van 968 miljoen dollar lag door aantrekkende investeringen ver boven de verwachte 826 miljoen. Dat stuwde de winstgevendheid op groepsniveau naar een brutomarge van 65,4 procent, tegenover 64,1 procent een kwartaal eerder en 56 procent een jaar eerder. De komende kwartalen kan Nvidia genieten van een relatief eenvoudige vergelijkingsbasis. Voor de drie maanden tot eind april, het eerste kwartaal van het boekjaar 2021, mikt Nvidia op 3 miljard dollar omzet (plus of min 2%), 35 procent meer dan een jaar eerder. Het management begroot de impact van het coronavirus op 100 miljoen dollar, vooral door een lagere verkoop van spelconsoles. Maar ook het aangepaste cijfer ligt nog boven de consensusprognose van 2,85 miljard dollar.Eind januari had Nvidia 10,9 miljard dollar in kas en een schuldpositie van 2,6 miljard. De nettocashpositie was dus comfortabel, maar binnenkort moet Nvidia de overnameprijs voor Mellanox betalen (7 miljard dollar). Nvidia realiseert weliswaar grote kasstromen (ruim 4 miljard dollar in de vier vorige kwartalen), maar om toch wat extra financiële ademruimte te creëren, gaf het deze maand voor 5 miljard dollar extra schuldpapier uit. Na de overname van Mellanox zal de nettoschuld 3 tot 4 miljard dollar bedragen. Toch is er ruimte om de aandeleninkopen te hervatten. Het bescheiden dividend kost de groep amper 400 miljoen dollar op jaarbasis.ConclusieNa een relatief tegenvallend boekjaar belooft 2020 beterschap te brengen dankzij de sterke groei in de datacenterafdeling. Nvidia is behoorlijk coronaproof. De afronding van de overname van Mellanox kan de groei een boost geven, terwijl de financiële situatie robuust blijft. Nvidia was altijd al pittig gewaardeerd en helaas was de koersdip van korte duur. Het aandeel noteert maar 15 procent onder de historische top, te weinig voor een positief advies.Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 279,57 dollarTicker: NVDA USISIN-code: US67066G1040Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 165,3 miljard dollarK/w 2019: 59Verwachte k/w 2020: 37Koersverschil 12 maanden: +47%Koersverschil sinds jaarbegin: +19%Dividendrendement: 0,2%