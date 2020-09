Nvidia wil met de overname van ARM een dominante speler worden in kunstmatige intelligentie. Dat klinkt veel investeerders al muziek in de oren.

Het Britse ARM Holdings speelt al voor de tweede keer in vier jaar een vooraanstaande rol in een belangrijke transactie in de halfgeleidersector. Toch is het bedrijf een nobele onbekende. ARM, met hoofdzetel in Cambridge, produceert geen chips, maar maakt het ontwerp ervan. De ontwerpen worden verkocht of in licentie gegeven aan halfgeleiderproducenten. De ontwerpen van ARM staan bekend om hun erg hoge mate van energie-efficiëntie en zijn populair op de smartphonemarkt. De technologie wordt ook toegepast in andere segmenten van de halfgeleidersector, zoals processoren voor servers in datacenters. Volgens een schatting van begin dit jaar zijn er wereldwijd al 160 miljard chips met ARM-technologie geproduceerd. Daar komen er jaarlijks 25 tot 30 miljard bij. ARM levert aan vrijwel alle grote halfgeleiderproducenten. Onder meer Apple, Qualcomm, Samsung, AMD, IBM en de Chinese smartphonebouwers Huawei, Xiaomi en Oppo staan op het klantenlijstje. ARM was een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf, maar werd in 2016 gekocht door het Japanse technologieconglomeraat SoftBank, dat er 32 miljard dollar voor betaalde en het bedrijf van de beurs haalde. Maar SoftBank zit door enkele ongelukkige investeringsbeslissingen in slechte papieren en kampt met een schuldenlast van meer dan 90 miljard dollar. Het Amerikaanse Nvidia probeert ARM los te weken van SoftBank en heeft daar 40 miljard dollar voor over. Iets meer dan de helft van dat bedrag (21,5 miljard) zal worden betaald in aandelen Nvidia. Dat zal voor een verwatering voor de bestaande aandeelhouders van ongeveer 8 procent zorgen. Daarnaast is er in een cashgedeelte van 12 miljard dollar voorzien. Nvidia had na het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2021 ongeveer 11 miljard dollar in kas. De groep genereert hoge kasstromen zodat voor het cashgedeelte in principe uit de eigen cashvoorraden kan worden geput en er geen vers geld moet worden opgehaald. De werknemers van ARM krijgen voor 1,5 miljard aandelen Nvidia. Ten slotte is er een bijkomend cashgedeelte van 5 miljard dollar dat pas wordt overgemaakt als ARM de komende jaren bepaalde financiële doelstellingen haalt. Niet iedereen in de sector is gelukkig met het bod van Nvidia. De producent van halfgeleiders voor grafische toepassingen is de voorbije jaren spectaculair gegroeid in het zog van exploderende markten als games, cloudcomputing (datacenters), virtuele realiteit en het mijnen van cryptovaluta. Met de technologie van ARM wil Nvidia uitgroeien tot de marktleider in kunstmatige intelligentie. ARM was een neutrale speler die aan iedereen verkocht en zijn klanten niet beconcurreerde. Dat verandert nu het in handen komt van Nvidia. Volgens de Amerikanen zal de open architectuur blijven, maar daarvan moet het naast de mededingingsautoriteiten uit de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk en Europa ook de klanten van ARM weten te overtuigen. De kans bestaat dat Nvidia de prijzen voor concurrenten optrekt of nieuwe technologie voor zich houdt.ConclusieNvidia wil met de overname van ARM een dominante speler worden in kunstmatige intelligentie. Dat klinkt veel investeerders als muziek in de oren. Niet alleen technologisch maar ook financieel doet de groep een goede zaak. De overname wordt voor meer dan de helft betaald in peperdure aandelen die de voorbije twaalf maanden bijna verdrievoudigd zijn. Toch blijven er tal van onzekerheden rond de integratie van ARM. Nvidia is naar klassieke waarderingsmaatstaven wel heel duur geworden.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 519,64 dollarTicker: NVDA USISIN-code: US67066G1040Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 320,6 miljard dollarK/w 2019: 84Verwachte k/w 2020: 58Koersverschil 12 maanden: +186%Koersverschil sinds jaarbegin: +120%Dividendrendement: 0,1%