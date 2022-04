De mislukte overname van ARM is een tegenvaller, maar Nvidia staat sterk genoeg om die te boven te komen.

Naast de uitstekende kwartaal- en jaarcijfers kwam het belangrijkste nieuws rond Nvidia van het overnamefront. De geplande aankoop van ARM Holdings gaat niet door. De Amerikaanse halfgeleidergroep lanceerde in september 2020 een bod van 40 miljard dollar in cash en aandelen op het Britse bedrijf. ARM maakt ontwerpen voor energiezuinige halfgeleiders die verschillende taken combineren en zowel in mobiele toestellen als processoren voor servers in datacenters worden gebruikt. ARM is een neutraal bedrijf dat aan alle halfgeleiderproducenten leverde, maar zou onder de vleugels van Nvidia die neutraliteit verliezen. Daarom zagen concurrenten en regelgevende instanties de overname niet zitten. De concurrentie vreesde dat Nvidia nieuwe ontwerpen eerst zelf zou gebruiken om een concurrentieel voordeel mee te verwerven of de prijs ervan gevoelig optrekken.Nvidia besliste om af te zien van een langdurige juridische strijd en liet ARM voor wat het was. De aanbetaling van 1,36 miljard dollar die Nvidia deed, is het bedrijf kwijt. Dat bedrag wordt ten laste genomen van het lopende eerste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2023 (februari-april). Nvidia had op ARM gerekend om marktleider te worden in het segment van de halfgeleiders voor toepassingen in artificiële intelligentie (AI).De indrukwekkende koersprestatie van het voorbije jaar is te danken aan het feit dat Nvidia keer op keer de verwachtingen klopte en de prognoses verhoogde. Dat was na het laatste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2022 niet anders. De groepsomzet steeg in de drie maanden tot eind januari met 53 procent op jaarbasis naar 7,64 miljard dollar. Dat lag meer dan 200 miljoen dollar boven de consensusverwachting. De omzet uit de verkoop van grafische chips voor onder meer spelconsoles steeg met 37 procent naar 3,42 miljard dollar. Dit jaar wordt een nieuwe generatie spelconsoles gelanceerd. Dat is positief voor Nvidia dat met de Geoforce RTX-productlijn marktleider is in dat segment. Door een tekort aan productiecapaciteit kan Nvidia de vraag niet volgen. De toekomstige groei is afhankelijk van de snelheid waarmee de situatie op de halfgeleidermarkt evolueert. Het datacentersegment groeide met 71,5 procent en haalde een recordomzet van 3,26 miljard dollar. De afdelingen staan samen voor bijna 90 procent van de groepsomzet in. Over het volledige boekjaar groeide de omzet met 61,4 procent naar 26,9 miljard dollar. Daarop behaalde Nvidia een nettowinst van 9,75 miljard dollar. Voor het lopende boekjaar bedraagt de gemiddelde omzetprognose 34,9 miljard dollar of een groei met ruim 28 procent. Naast de twee kernsegmenten rekent Nvidia voor groei op het Omniverse-platform en Automotive. Nvidia sloot al met verschillende fabrikanten overeenkomsten voor chips voor autonoom rijden. Nvidia had op het einde van vorig boekjaar 21,2 miljard dollar in kas. Daar stond een schuld van 11,7 miljard dollar tegenover. Nu de overname van ARM niet doorgaat, komen er geen nieuwe aandelen in omloop.ConclusieDe mislukte overname van ARM is een tegenvaller, maar Nvidia staat sterk genoeg om die te boven te komen. Nvidia is niet langer alleen maar een cyclisch halfgeleiderbedrijf, maar is in verschillende niches met een groot groeipotentieel actief. Het aandeel noteert tegen 19 keer de verwachte omzet en 48 keer de verwachte winst van het lopende boekjaar. Dat is niet goedkoop, maar daar tegenover staat dat de winst en de omzet sterk groeien. Het aandeel mag in portefeuille blijven. Om te kopen wacht je het best op een terugval. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 272,86 dollarTicker: NVDA USISIN-code: US67066G1040Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 680 miljard dollarK/w 2021: 61Verwachte k/w 2022: 48Koersverschil 12 maanden: +104%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: 0,1%