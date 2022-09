De halfgeleidersector kreeg een flinke tik door de toenemende recessievrees en de oplopende rente weegt op de waardering.

Nvidia was tijdens de coronapandemie een van de steraandelen dankzij een explosieve groei van het gaming- en het datacentersegment. De jongste kwartalen loopt het wat stroever. Nvidia waarschuwde begin augustus dat de omzet in de drie maanden tot eind juli, het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2023, onder de verwachtingen zou uitkomen. De groepsomzet bleef steken op 6,7 miljard dollar. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder, maar een achteruitgang met 19 procent op kwartaalbasis. Ook de brutowinstmarge kreeg een flinke tik van 64,8 naar 43,5 procent. Netto bleef er 656 miljoen dollar over. Dat was ruim de helft minder dan een jaar eerder. Vooral gaming liet het afweten met een omzetdaling van 33 procent op jaarbasis naar 2,04 miljard dollar. Dat is slechts 30 procent van de groepsomzet. Nvidia verwijst naar lagere consumentenbestedingen als gevolg van de recessievrees in de Verenigde Staten en Europa en de lockdowns in China. Een bijkomend element is dat de GeForce RTX 30-productlijn wordt aangevuld met een nieuwe generatie grafische chips (GPU's). Nvidia beschikt nog over een voorraad oude chips ter waarde 1,3 miljard dollar die het zo snel mogelijk kwijt wil. Dat zal voor margedruk zorgen. Ook de crisis op de cryptomarkt speelt een rol. Het datacentersegment blijft de sterkhouder met een omzetstijging van 61 procent naar 3,81 miljard dollar. De vraag naar halfgeleiders voor supercomputers en in servers voor cloudcomputing blijft hoog. Het is de verwachting dat de groei zal aanhouden, want cloudcomputing is in principe recessiebestendig.De twee kleinere afdelingen lieten een gemengd beeld zien. Professional Visualization, in hoofdzaak chips voor grafische werkstations voor de bedrijfsmarkt, zag de omzet met 40 procent afnemen naar 496 miljoen dollar. Automotive deed het erg goed met een groei van 45 procent, al blijft het aandeel in de groepsomzet beperkt tot 3 procent. Nvidia kreeg een nieuwe tegenslag te verwerken nu het van de Amerikaanse overheid bepaalde types halfgeleiders niet meer aan China en Hongkong mag verkopen. Het gaat om geavanceerde halfgeleiders voor toepassingen in kunstmatige intelligentie. Daarvan wordt later dit jaar de nieuwe H100-chip in de markt gezet. Een bijkomende moeilijkheid is dat een deel van de productie van de H100 zich in China bevindt. Nvidia schat de impact op de omzet van het lopende derde kwartaal op 400 miljoen dollar. De omzetprognose bedraag 5,9 miljard dollar. Dat zou een achteruitgang met 9 procent op jaarbasis betekenen, met een verdere achteruitgang bij Gaming en Professional Visualization, terwijl Data Center en Automotive zouden blijven groeien. Nvidia beschikte eind juli over 17 miljard dollar aan liquiditeiten en keek aan tegen een langetermijnschuld van 11 miljard dollar. Dat brengt de nettocashpositie op 6 miljard dollar. Nvidia keerde tussen mei en juli 3,44 miljard dollar uit aan dividenden en aandeleninkopen. Het budget voor aandeleninkopen tot eind 2023 werd met 15 miljard dollar verhoogd.ConclusieNvidia werd dit jaar al ruim de helft goedkoper en noteert 60 procent onder de top van eind vorig jaar. De halfgeleidersector kreeg een flinke tik door de toenemende recessievrees en de oplopende rente weegt op de waardering. Het datacentersegment blijft groeien, maar gaming toont zich meer cyclisch dan verwacht. Ook de impact van de slabakkende cryptomarkt weegt zwaarder dan verwacht. Nvidia blijft een groeibedrijf, maar is tegen 14 keer de omzet en ruim 40 keer de verwachte winst niet goedkoop. Het aandeel blijft koopwaardig voor de langere termijn. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 136,47 dollarTicker: NVDA USISIN-code: US67066G1040Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 377 miljard USDK/w 2021: 49Verwachte k/w 2022: 44Koersverschil 12 maanden: -39%Koersverschil sinds jaarbegin: -55%Dividendrendement: 0,1%