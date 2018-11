Olieprijs overschaduwt goede resultaten van Shell

De recente daling van de olieprijs bleef niet zonder gevolgen voor de aandelen van de beursgenoteerde energiegroepen. Begin oktober noteerde de prijs van een vat ruwe olie nog op het hoogste peil in bijna vier jaar. Maar toen sloeg het sentiment om. De markt vreest opnieuw voor een overaanbod door de combinatie van een recordproductie in de Verenigde Staten en de lagere economische activiteit in Europa en Azië, die de vraag doet afkalven. In het OPEC-kartel bestaat geen eensgezindheid om minder olie op te pompen. Iran is gekant tegen productieverlagingen en de positie van Rusland is nog onduidelijk.

