Vanaf de tweede jaarhelft zou het herstel blijvend op gang moeten komen.

Het jaar 2021 was voor de Antwerpse olietankerrederij Euronav een jaar om snel te vergeten. Het gemiddeld dagverhuurtarief van de VLCC's (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) lag in het vierde kwartaal met 12.500 dollar nauwelijks hoger dan het heel zwakke tarief van 9.000 dollar in het derde kwartaal. In oktober was er beterschap, maar de snelle opkomst van de omikronvariant in november smoorde het prille herstel in de kiem. In het eveneens zwakke vierde kwartaal van 2020 bedroeg het dagtarief gemiddeld 20.500 dollar. De kleinere Suezmax-schepen (tussen 150.000 en 165.000 ton) leverden een gemiddeld dagtarief op van 11.300 dollar, te vergelijken met 10.250 dollar in het derde kwartaal en 12.300 dollar in het vierde kwartaal van 2020.De omzet van 117,4 miljoen dollar betekent een terugval tegenover dezelfde periode in 2020 met 12,5 procent. Op jaarbasis was er een daling met 65,3 procent, van 1,21 miljard dollar in 2020 naar 419,8 miljoen. Het nettoverlies liep op tot 72,6 miljoen dollar (58,2 miljoen in 2020) en bedroeg voor het volledige jaar 339,2 miljoen. In 2020 was er nog een historisch hoge nettowinst van 473,2 miljoen dollar. De verwachting is dat de vraag naar olie dit jaar met 4,6 miljoen vaten per dag zal stijgen, tot ruim 100 miljoen vaten. Voor elke verhoging van het olietransport met 1 miljoen ton per dag is er een capaciteit van dertig VLCC's nodig. Daarnaast zijn de olievoorraden wereldwijd teruggevallen tot het lage niveau van 2014. Eind 2021 waren er wereldwijd 847 VLCC's in gebruik. In 2022 worden er nog 45 nieuwe tankers opgeleverd. Daartegenover staat een verouderende vloot. Het orderboek voor VLCC's en Suezmax-schepen is historisch laag en de scheepswerven zijn nagenoeg volgeboekt tot eind 2024 door de hoogconjunctuur in andere scheepvaartsegmenten (containers, droge bulk). Al die factoren zouden vanaf de tweede jaarhelft het herstel blijvend op gang moeten brengen. De verwachtingen voor het eerste kwartaal blijven heel laag, met 43 procent van de VLCC- en 45 procent van de Suezmax-capaciteit vastgelegd tegen een dagtarief van 12.500 dollar. Euronav kondigde aan de berekeningsmethode voor de afschrijving van de tankers te veranderen. Dat zal in 2022 de afschrijvingskosten met 100 miljoen dollar verminderen (344,9 miljoen in 2021), maar ook toekomstige meerwaarden op de verkoop van oude tankers afvlakken. ConclusieWe verhoogden na de koersdaling van de voorbije maanden recent het advies naar koopwaardig (rating 1B). Het aandeel reageerde per saldo licht positief op de zwakke jaarcijfers, vooruitkijkend naar betere tijden later dit jaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 7,63 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,68 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 76Koersverschil 12 maanden: +14%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 1,4%