Barco leverde een gemengd halfjaarrapport af. Een lager dan verwachte omzet stelde de hogere winstgevendheid en de aantrekkende orders in de schaduw. De waarde van het orderboek bereikte met 465,6 miljoen euro een record. Dat lag bijna 10 miljoen euro boven de consensusverwachting en 17 procent hoger dan een jaar eerder. Tegenover de tweede helft van vorig jaar bedroeg de groei 34 procent. Maar de toename van de bestellingen leidde niet tot een evenredige omzetstijging. De groepsomzet kwam met 366 miljoen euro 10,1 procent lager uit dan een jaar eerder en zo'n 10 miljoen euro onder de consensusprognose. Barco verwijst naar aanhoudende beperkingen door de coronapandemie waardoor sommige leveringen vertraging opliepen. De situatie zou de komende maanden moeten normaliseren.De bedrijfswinst of ebitda lag met 27,5 miljoen euro en een marge van 7,5 procent een fractie boven de verwachte 7,3 procent. In de eerste helft van 2020 bedroeg de ebitda-marge nog 10 procent om in de tweede jaarhelft te kelderen naar 3,5 procent. Netto bleef er 2,5 miljoen euro of 3 eurocent per aandeel over. De omzet bij Entertainment (-17%) lag in lijn met de verwachtingen. In de bioscoopsector werden vervangingsprojecten uitgesteld omdat de heropening in veel regio's nog op zich laat wachten. Er zijn wel verschillende nieuwbouwprojecten in de opkomende markten en ook China blijft vrij goed presteren. Ook het tekort aan componenten speelde een rol. Barco verwacht beterschap in de tweede jaarhelft. Ondanks hogere transportkosten hield Barco de uitgaven goed onder controle. De ebitda bedroeg 6 miljoen euro, goed voor een marge van 4,6 procent (3,5% vorig jaar).Bij Enterprise was er een omzetdaling van 8 procent en een ebitda-marge die met 5,4 procent ver onder de verwachte 9,1 procent bleef. De ClickShare-familie, goed voor de helft van de omzet van de afdeling, werd in het tweede kwartaal uitgebreid met twee nieuwe modellen. De omzet van Healthcare (-4%) lag in lijn met de verwachtingen maar door hogere kosten en meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling daalde de ebitda-marge van 16 naar 12 procent. De vrije kasstroom bedroeg 35,1 miljoen euro tegenover -50,9 miljoen een jaar eerder. Daarbij werd een daling van de operationele kasstroom gecompenseerd door een lager werkkapitaal. De positieve vrije kasstroom en de verkoop van een minderheidsbelang deden de cashpositie oplopen naar 262,6 miljoen euro tegenover 193,5 miljoen euro vorig jaar. Het management verwacht een omzetstijging op jaarbasis (2020: 770 miljoen euro) terwijl de ebitda-marge boven het niveau van de eerste jaarhelft zal uitkomen (7,5%). Sommige analisten zagen in die voorzichtige prognose een verkapte winstwaarschuwing. De consensusverwachting gaat uit van een omzetgroei met 8 procent en een ebitda-marge van 9,5 procent. De wissel aan de top van het bedrijf zal op korte termijn niets aan de strategie veranderen. Jan De witte treedt in september af en wordt vervangen door Charles Beauduin en An Steegen die co-CEO worden. Beauduin is nu de voorzitter van de raad van bestuur en de grootste aandeelhouder. In april trok Beauduin zijn belang in Barco op tot bijna 20 procent.ConclusieIn aanloop naar de halfjaarcijfers was het aandeel sinds begin dit jaar met bijna een kwart gestegen, maar die winst is grotendeels verdampt. De uitverkoop is een koopkans, want de nieuwe orders zullen zich vroeg of laat vertalen in een hoger omzetcijfer. De voorzichtige prognoses zijn geen reden tot bezorgdheid, want die zijn bij Barco altijd conservatief. De toegenomen cashpositie is een opsteker. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 20,5 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,9 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 45Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: +15%Dividendrendement: 1,8%