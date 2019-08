Amazon staat onder druk om de hoge groeipercentages op peil te houden.

Het Amerikaanse bedrijf is uitgegroeid tot een icoon van de interneteconomie door onlineretail, fysieke retail en cloudcomputing te combineren met consumentenelektronica en muziek- en videostreamingdiensten. Toch is de honger nog niet gestild, want Amazon lonkt ook naar een eigen telecomnetwerk.

...