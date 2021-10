Het orderboek op een record bewijst dat het met de onderliggende vraag wel goed zit.

Barco bleef in het derde kwartaal onder de prognoses. Het beeldvormingsbedrijf kon wel verzachtende omstandigheden inroepen. Door een tekort aan componenten, een gevolg van de verstoorde toeleveringsketens, kon het niet alle orders vertalen naar omzet. Vooral de schaarste aan halfgeleiders is de boosdoener. Met name in Azië gaat het herstel trager, omdat de effecten van corona er langer dan verwacht aanslepen. Barco's groepsomzet bleef tussen juli en september steken op 186,7 miljoen euro, 11,5 procent meer dan een jaar eerder maar 4 procent minder dan in het tweede kwartaal. De consensusverwachting lag op 200 miljoen euro. Barco becijferde de impact van de tekorten op zo'n 15 miljoen euro. Zonder dat probleem had Barco dus wel de verwachting ingelost. Alle afdelingen bleven onder de verwachting, maar het verschil was het kleinst bij Entertainment. Daar steeg de omzet op jaarbasis met 26 procent naar 73 miljoen euro, tegenover een consensus van 74 miljoen. De bioscoopactiviteit herstelt, al blijft Azië wat achter. Bij Enterprise bleef de omzetstijging beperkt tot 4 procent naar 52 miljoen euro, een stuk onder de verwachte 59 miljoen. Healthcare ontgoochelde met 61 miljoen euro (+3%) (consensus 67 miljoen). Ook die afdeling kampte met een tekort aan componenten bij diagnostica en chirurgische systemen. Na drie kwartalen in 2021 bedraagt de omzet 552,7 miljoen euro, 4 procent minder dan tijdens de eerste negen maanden van 2020. Barco verwacht voor 2021 een omzetgroei met 5 procent. Dan moet het vierde kwartaal minstens 255 miljoen euro omzet brengen, een groei met ruim 30 procent op jaarbasis. Barco houdt zijn kwartaalupdate traditioneel beknopt. Het geeft geen cijfers over de winstgevendheid en de cashpositie. In de eerste jaarhelft was er 27,5 miljoen euro bedrijfswinst (ebitda), of een marge van 7,5 procent. Voor het boekjaar stelt Barco een hoger cijfer voorop: een ebitda van 74 miljoen, of een marge van 9,1 procent. Het aantal nieuwe bestellingen steeg met bijna 43 procent op jaarbasis naar 225 miljoen euro. Sinds begin 2021 haalde Barco voor 690,7 miljoen euro bestellingen binnen, bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Bij Entertainment namen de orders met 56 procent toe, bij Healthcare met een kwart. Het beeld bij Enterprise (+47%) was gemengd. De vergadertool ClickShare kende een erg sterke groei (+75%), maar voor Control Rooms ging het minder. De totale waarde van het orderboek bedraagt 433 miljoen euro, een nieuw record en 45 procent meer dan een jaar eerder. De onderliggende trends zijn goed. Na de bekendmaking van de kwartaalcijfers werd het forse openingsverlies omgezet in een slotwinst. Het herstel zette door nadat de co-CEO's Charles Beauduin en An Steegen een nieuwe organisatiestructuur hadden aangekondigd. De businessunits die deel uitmaken van de operationele divisies Entertainment, Enterprise en Healthcare zijn voortaan behalve voor productmanagement en onderzoek en ontwikkeling ook verantwoordelijk voor de verkoop. Tot nu toe waren de verkoop, de marketing en de naverkoop de verantwoordelijkheid van de geografische afdelingen. Het doel is sneller te kunnen inspelen op marktevoluties en de behoeften van de klanten.ConclusieBarco kan de jaarprognoses halen, als de impact van het tekort aan componenten niet nog groter wordt. Het orderboek op een record bewijst dat het met de onderliggende vraag wel goed zit. Bovendien staat Barco financieel sterk. We verwachten nog strategische aankondigingen op de Investor Day van begin november. Het aandeel blijft erg koopwaardig.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 19,46 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,8 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 43Koersverschil 12 maanden: +38%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: 2%