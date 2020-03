EVS lijkt onafhankelijk te willen blijven, maar als de omzet niet substantieel herstelt, kan dat ter discussie worden gesteld.

De nieuwe topman Serge Van Herck heeft geen gemakkelijke opdracht. Hij moet de speler in live sportverslaggeving weer laten groeien. Uit de persmededeling over de cijfers van 2019 blijkt dat zelfs een stabiele omzet te hoog gegrepen was. De aandeelhouders hadden de bui al zien hangen na de omzetwaarschuwing bij de bekendmaking van de cijfers over het derde kwartaal. De vork van de omzetprognose werd verlaagd van 100 tot 120 miljoen euro naar 100 tot 110 miljoen euro. De gepubliceerde omzet bedraagt 103,4 miljoen euro, waarvan 62,4 miljoen in de tweede jaarhelft of 3,6 miljoen euro onder de verlaagde analisteconsensus. De moeilijke marktomstandigheden, waardoor mediagroepen zeer zuinig omspringen met investeringen, houden aan. Er zijn indicaties dat de Luikse onderneming substantieel marktaandeel zou verliezen. De transitie richting 4K Ultra HD - een resolutie die vier keer scherper is dan Full HD - en het aantrekken van de vervangingsmarkt verlopen trager dan ingeschat. Vorig jaar stagneerde de omzet opnieuw, als we geen rekening houden met de extra inkomsten uit het verhuur van materiaal voor sportspektakels. De omzetdaling bedraagt 10,9 procent, maar wordt herleid tot 2,3 procent als we de extra inkomsten uit het zakencijfer halen. Het tweede semester leverde geen beterschap op. De omzet viel de laatste zes maanden terug van 72,0 naar 62,4 miljoen euro of -13,3 procent. Dat kunnen we herleiden tot -8,8 procent zonder de extra inkomsten uit het verhuur. Dat effect speelde vooral in het eerste halfjaar, want in het eerste semester van 2018 waren er twee grote sportevenementen: de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea en de Wereldbeker voetbal in Rusland. De cijfers zijn niet allemaal negatief. EVS hield vorig jaar de kosten goed onder controle. Ondanks het omzetverlies bleef de brutomarge overeind (71,6% voor 2019 versus 71,1% voor 2018). Het bedrijfsresultaat (ebit) zakte van 28,1 naar 23,0 miljoen euro of een daling van de ebit-marge van 24,2 naar 22,3 procent. De ebit lag circa 2 miljoen euro boven de gemiddelde schatting van de analisten. De toegenomen kostendiscipline zorgde voor 5,3 procent lagere operationele kosten. Het nettoresultaat maakte wel een duik van 35,2 naar 19,6 miljoen euro (-44,2%) of per aandeel van 2,60 naar 1,40 euro, waarvan 1,14 euro in de tweede jaarhelft.Belangrijk bij EVS is te kijken naar het orderboek. Dat ziet er gunstiger uit met 37,8 miljoen euro, waarvan 33,4 miljoen betrekking heeft op 2020. Dat is een toename met 87,3 procent tegenover 2018. Er staan twee grote sportevenementen op de agenda: het EK voetbal en de Olympische Spelen in Tokio. De omzetprognose voor dit jaar bedraagt 100 tot 120 miljoen euro. Voor de periode van 2018 tot 2021 werd een stabiel dividend per aandeel van 1 euro bruto naar voren geschoven. Op basis van de jaarcijfers 2019 werd een dividend van 1 euro per aandeel bruto voor het boekjaar 2019 bevestigd. Het geeft het EVS-aandeel de status van een stabiele en stevige dividendwaarde. De pay-outratio - het deel van de nettowinst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd - bedraagt 70 procent. ConclusieEVS heeft toptechnologie in huis en is financieel erg solide met een nettokaspositie van 59 miljoen euro eind 2019. EVS lijkt onafhankelijk te willen blijven, maar als de omzet niet substantieel herstelt, kan dat ter discussie worden gesteld. De waardering is redelijk tegen minder dan 7 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) en het dividendrendement van ruimt 5 procent. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 17,56 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 252 miljoen euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 11Koersverschil 12 maanden: -8%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: 5,5%