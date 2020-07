Eind mei sloot Oracle het fiscale boekjaar 2019-'20 af. Het viel op dat de omzet voor het derde opeenvolgende jaar stagneerde en zelfs licht daalde. Het omzetcijfer van 39,1 miljard dollar bleef achter op dat van 2019 (39,5 miljard ) en 2018 (39,8 miljard). De softwaregroep kende in die periode weliswaar een aantal goede kwartalen, maar die werden nadien nooit bevestigd, ondanks de talrijke investeringen om een rol van betekenis te spelen in het cloudsegment.

Oracle presteert op zich niet slecht, maar blijft een speler in de marge vergeleken met reuzen als Amazon (AWS), Microsoft (Azure) en zelfs Alphabet (Google Cloud). Toch mocht de Oracle Cloud Infrastructure met het populaire Zoom een grote naam als nieuwe klant verwelkomen.

...

Oracle presteert op zich niet slecht, maar blijft een speler in de marge vergeleken met reuzen als Amazon (AWS), Microsoft (Azure) en zelfs Alphabet (Google Cloud). Toch mocht de Oracle Cloud Infrastructure met het populaire Zoom een grote naam als nieuwe klant verwelkomen. Het vierde kwartaal bracht geen beterschap en de omzet lag met 10,44 miljard dollar onder de verwachte 10,7 miljard. De groei die er in het derde kwartaal nog was (+2%), kon dus opnieuw niet worden bevestigd. Op jaarbasis bedroeg de achteruitgang 6 procent, en 4 procent bij constante wisselkoersen. De grootste afdeling, Cloud Services and License Support, kon de schade beperken met een groei van 3 procent bij constante wisselkoersen naar 6,85 miljard dollar, of 65 procent van de groepsomzet. In die afdeling zitten naast de eigen cloudactiviteiten ook alle updates van licenties en bijhorende ondersteuning. Het grootste deel van de omzet van deze afdeling komt uit abonnementen en is dus recurrent.Verschillende deelsegmenten doen het goed. Zo pakte Oracle uit met een groei van 32 procent voor het Fusion ERP-pakket (financieel en logistiek beheer) en 27 procent voor Fusion HCP (personeelsbeheer). Toch was dit onvoldoende om op groepsniveau het verschil te maken. Niet het minst omdat de andere afdelingen het lieten afweten. Zo daalde de omzet van Cloud and On-Premise-software (klassieke softwarelicenties) met 21 procent naar minder dan 2 miljard dollar. Ook hardware (-7%) en diensten (-8%) boerden achteruit naar respectievelijk 901 en 735 miljoen dollar. Ondanks de omzetdaling klom de aangepaste operationele marge op jaarbasis met 2 procent naar 49,2 procent, een gevolg van kostenbesparingen. Door de aandeleninkopen kwam de winst per aandeel met 1,2 dollar wel iets boven de verwachte 1,15 dollar. Oracle geeft door de talrijke onzekerheden geen prognoses voor het volledige boekjaar, maar mikt voor het eerste kwartaal (tot eind augustus) op een omzetgroei met 0 tot 2 procent. Oracle kocht in het vierde kwartaal 107 miljoen eigen aandelen in voor 5,2 miljard dollar. Dit bracht de aandeleninkoop voor het boekjaar 2020 op 19,2 miljard dollar. Indrukwekkend hoog, maar al beduidend lager dan in het boekjaar 2019 toen voor meer dan 36 miljard dollar werd ingekocht. Oracle schakelt noodgedwongen een versnelling lager, want de financiële positie verslechterde te snel. Naast de aandeleninkoop keert de groep een kwartaaldividend van 24 dollarcent per aandeel uit, vorig boekjaar goed voor een uitgave van 3,1 miljard dollar. De softwaregroep profiteerde eerder dit jaar van de lage rente om 20 miljard dollar bij te tanken met zes obligatieleningen. Dat verhoogde de schuldpositie naar 73,7 miljard dollar. Oracle had aan het einde van het boekjaar 43,1 miljard dollar in kas.ConclusieDe coronacrisis kan de aandacht niet afleiden van het feit dat Oracle nauwelijks weet te groeien. De herhaaldelijk aangekondigde groeiversnelling kwam er nog niet en dat is ook de reden waarom Oracle een beduidend lagere waardering krijgt dan andere cloudspelers. Ingrepen in de kosten zorgen voor een hogere winstgevendheid en de massale aandeleninkopen staan garant voor een groei van de winst per aandeel. Dat is echter geen duurzame strategie, waardoor we ondanks de optisch lage waardering niet verder gaan dan een neutraal advies.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 56,9 euroTicker: ORCL USISIN-code: US68389X1054Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 173,7 miljard dollarK/w 2019: 18Verwachte k/w 2020: 13,5Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 1,7%