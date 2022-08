Bekaert zette in de eerste helft van dit jaar opnieuw een sterke prestatie neer in moeilijke omstandigheden. Een verrassing is dat niet meer. Dankzij een volgehouden prijsdiscipline, de focus op producten met een hoge toegevoegde waarde en een efficiënte werking kan het bedrijf ook in tijden van hoge inflatie, een vrij zwakke economie en haperende aanvoerketens de resultaten verdedigen.

De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 24 procent, vooral dankzij hogere prijzen. Bekaert rekent rigoureus de hogere kosten door in de eindprijzen, ook al gaat dat soms ten koste van een kleine daling van de volumes. Door deze volumedaling stond de onderliggende marge op het niveau van de bedrijfswinst onder druk, maar een marge van 9,9 procent is nog altijd meer dan behoorlijk en ligt in lijn met de winstmarge van 9 tot 11 procent die het bedrijf gemiddeld over de cyclus wil verdienen. Het samenspel van een hogere omzet bij een lagere marge resulteerde in een stabiele onderliggende bedrijfswinst van 283 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Het bedrijf klopte met deze resultaten ruim de verwachtingen. Het management blijft voorzichtig in de vooruitzichten door de moeilijke macro-economische en geopolitieke context, maar op jaarbasis mag de winst per aandeel op minstens 7 euro geschat worden. Dat impliceert bij de huidige koers een koerswinstverhouding van ongeveer 5. De markt onderschat dus nog altijd het huiswerk dat Bekaert de voorbije jaren gemaakt heeft. De resultaten blijven goed overeind in moeilijke tijden, en beloven flink beterschap als de markten opnieuw aantrekken.De pas op de plaats van de onderliggende bedrijfswinst in de eerste helft van 2021 is vooral te wijten aan de lagere verkochte volumes in China en Latijns-Amerika. De lockdowns hebben gewogen op de Chinese vraag, maar de jongste signalen wijzen op een voorzichtig herstel. Bekaert gaf daarbij bewust wat marktaandeel op. "We willen niet achter volumes aanlopen om de fabrieken te vullen, zoals een aantal concurrenten dat deden, met als resultaat dat zij winstwaarschuwingen moesten uitsturen. Wij hebben liever winst dan omzet", zei CEO Oswald Schmid bij de presentatie van de halfjaarcijfers.De moeilijkere economische omgeving woog vooral op de volumes en de onderliggende winst in de divisies van de rubberversterking en van de staaldraadtoepassingen voor de industrie. De divisie 'specialty products' schreef echter een heel ander verhaal. De omzet van deze divisie verdubbelde bijna, en de vergelijkbare bedrijfswinst steeg met 38 procent bij een royale marge van 18,1 procent. Met een bedrijfswinst van 74 miljoen euro levert deze divisie intussen een substantiële bijdrage aan het groepsresultaat. Gezien de gunstige perspectieven kan ze op termijn zelfs de grootste divisie worden. "De groei van het eerste kwartaal is geen eenmalige gebeurtenis. Deze divisie kent een structurele groei dankzij een aantal megatrends, zoals de elektrificatie en decarbonisatie van de economie", zegt Schmid. Bekaert levert bijvoorbeeld oplossingen voor de koolstofarme versterking van betonbouw of voor de bouw van windmolenparken en waterstofelektrolyse. Kortom, in Bekaert zit een groeiende groene divisie verborgen, waar beleggers nog veel plezier aan kunnen beleven.ConclusieHet aandeel ontsnapte de voorbije maanden niet aan de algemene correctie op de markten, maar deze daling biedt de belegger een nog betere instapkans. De markt onderschat nog altijd de structurele verbetering van de rendabiliteit van de jongste jaren. Bekaert slaagt erin om ook in moeilijke omstandigheden de resultaten te verdedigen. Dat belooft groei als de eindmarkten in China opnieuw aantrekken. Met de huidige koers betalen beleggers slechts vijf keer de winst en vier keer de bedrijfscashflow. Dat is bijzonder weinig voor een bedrijf met gezonde fundamenten. We behouden het koopadvies.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 35 euroTicker: BEK BBISIN-code: BE0974258874Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,06 miljard euroK/w 2021: 6Verwachte k/w 2022: 5Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: 4,2%