De jonge, veelbelovende portefeuille is heel fair gewaardeerd en biedt ruimte voor lucratieve exits.

Een weerbarstige economie en een kwakkelende beurs wogen ook op de resultaten van Gimv in de eerste helft van het boekjaar, dat liep van 1 april tot 30 september. De investeringsmaatschappij boekte een nettoverlies van 75 miljoen euro, of 2,8 euro per aandeel. Het eigen vermogen daalde met 5,7 procent tot 47,6 euro per aandeel. Logisch, gezien de portefeuille in de eerste helft een rendement van -3,5 procent liet optekenen. Dat is grotendeels te wijten aan schuldopbouw bij de portefeuillebedrijven, door de grotere behoefte aan werkkapitaal om de omzetgroei van die bedrijven mogelijk te maken. Dat mindere resultaat is geen ramp. In de boekjaren 2020-2021 en 2021-2022 zijn nog rendement van respectievelijk 27 en 20,4 procent geboekt. De ambitie om over de cyclus heen een gemiddeld rendement van 15 procent te boeken, komt nog niet in gevaar. Ervaren beleggers weten dat een gemiddeld rendement de optelsom is van pieken en dalen. Onderliggend is weinig aan de hand met de bedrijven in portefeuille. "De beurs is gezakt, maar dat is niet het verhaal bij onze bedrijven", zegt CEO Koen Dejonckheere. De omzet van de bedrijven in portefeuille is met 24 procent gestegen, waarvan 10 procent te danken is aan organische groei. De bedrijven groeien dus sneller dan de economie, maar zijn niet immuun voor de felle stijging van de kosten, wat zich vertaalt in druk op de marges. De bedrijfscashflow van de bedrijven in portefeuille bleef daardoor, ondanks de stijging van de omzet, ongeveer stabiel. Veel beterschap valt in deze tweede helft van het boekjaar niet te verwachten. De energiekosten blijven hoog en de loonkosten stijgen in België dubbel zo hard als in de buurlanden. Wel daalt de prijs van grondstoffen en is een einde gekomen aan de meeste flessenhalzen in de aanvoerketens. Gimv verwacht dat de omzetgroei van haar bedrijven zal vertragen. Het zal ook knokken worden om de marges te verdedigen. "De hamvraag voor 2023 is wat de consument zal doen. De bestedingen dansen nu in het ritme van de energieprijzen. Als de consument de handdoek niet gooit, dan verwacht ik dat de recessie mild zal blijven", zegt Dejonckheere.Op de lange termijn is de waardecreatie op basis van de prestaties van de bedrijven in portefeuille cruciaal voor Gimv. Sinds 2014 heeft Gimv voor 1,7 miljard euro aan participaties verkocht. Het investeerde er 555 miljoen euro in. De meerwaarde van 1,145 miljard euro was voor 81 procent te danken aan betere resultaten bij de bedrijven, en maar voor 16 procent aan hogere waarderingen. "We spelen het spel van goedkoop kopen en duur verkopen niet. Groei is de bron van onze waardecreatie", zegt de CEO. De portefeuille van Gimv staat intussen tegen gemiddeld 8,7 keer de bedrijfscashflow in de boeken. Die heel faire waardering laat ruimte voor aanzienlijke meerwaarden, wanneer Gimv straks participaties verkoopt. De voorbije jaren heeft Gimv flink geïnvesteerd, waardoor de nettokaspositie geslonken is tot 160 miljoen euro. "We zitten stilaan in de positie dat ons eigen vermogen volledig aan het werk is gezet. Nieuwe investeringen zullen we straks ook financieren met de opbrengst van desinvesteringen", zegt Koen Dejonckheere. ConclusieGimv ontsnapt niet aan het mindere beursklimaat en de moeilijke economische omstandigheden, maar onderliggend is er weinig aan de hand. De omzet bij de bedrijven in portefeuille blijft groeien, terwijl de bedrijfscashflow vrij goed standhoudt. De jonge, veelbelovende portefeuille is heel fair gewaardeerd en biedt ruimte voor lucratieve exits. Het aandeel kan opgepikt worden met een korting van 10 procent op de conservatief gewaardeerde portefeuille. Het blijft daarom koopwaardig.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 42,5 euroTicker: GIMB BBISIN-code: BE0003699130Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,16 miljard euroK/w 2021-2022: 9Verwachte k/w 2022-2023: -Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: 6%