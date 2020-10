OneSpan deed zijn reputatie van volatiel aandeel weer eer aan.

Samen met tegenvallende cijfers en vooruitzichten biechtte de beveiligingsgroep in augustus ook een boekhoudfout op. Er volgde een crash van 40 procent, waarvan het aandeel nog niet helemaal is hersteld.

Samen met tegenvallende cijfers en vooruitzichten biechtte de beveiligingsgroep in augustus ook een boekhoudfout op. Er volgde een crash van 40 procent, waarvan het aandeel nog niet helemaal is hersteld.Het bedrijf bevindt zich in de overgangsfase. De afhankelijkheid van hardware en de verkoop van softwarelicenties moet afnemen ten gunste van meer recurrente inkomsten. De groep zal al haar softwareproducten via een cloudmodel aanbieden via het Trusted Identity Platform (TID). Het gaat onder meer om software voor identiteitscontrole en beveiliging van transacties met elektronische handtekeningen (OneSpan Sign) en biometrische toepassingen. De hardwaretak (kaartlezers) blijft belangrijk, ondanks de lage marges. Omdat het ook een vervangingsmarkt is, krijgt de groep regelmatig nieuwe bestellingen. Tegelijk hoopt OneSpan dat de hardwarecontracten bij de grote financiële instellingen de deur openen voor het andere product- en dienstenaanbod van de groep. De hardwareverkoop viel in de eerste jaarhelft tegen, omdat de financiële sector het zwaar heeft. De banken kochten vorig jaar veel kaartlezers in de aanloop naar de inwerkingtreding van de PSD2-richtlijn, die de beveiliging van het betalingsverkeer regelt. Die voorraad bouwen ze nu af. De lagere autoverkoop is ongunstig voor OneSpans Secure Agreement Automation-oplossing. De groep voorspelt een daling van de hardwareverkoop met 20 tot 25 procent. Het aandeel van software en diensten in de omzet bedroeg 61 procent, tegenover 48 procent vorig jaar. Hardware viel terug van 52 naar 39 procent. In het tweede kwartaal daalde de omzet met 2 procent op jaarbasis naar 55 miljoen dollar. Het aandeel recurrente inkomsten in de omzet steeg met ongeveer een derde, naar 23,2 miljoen dollar. OneSpan Sign groeide met 30 procent en de pijplijn aan nieuwe contracten voor de OneSpan Cloud nam met de helft toe. Door een lagere kostenbasis klom de aangepaste bedrijfswinst (ebitda) naar 3,1 miljoen dollar, tegenover 2,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Na het eerste kwartaal werd de jaarprognose voor de omzet (255 tot 265 miljoen dollar) nog bevestigd, maar die verwachting werd in augustus ingetrokken. De consensusprognose voor 2020 bedraagt nu 234 miljoen dollar, 6 procent minder dan vorig jaar. Een audit over de periode tussen begin 2018 en het eerste kwartaal van 2020 bracht een boekhoudkundige rapporteringsfout aan het licht. De omzet werd in die periode met 2,2 miljoen dollar overschat. Op de volledige omzet van 523 miljoen dollar gaat het om amper 0,4 procent, maar in de VS lachen ze niet met zulke zaken. De rechtszaken die beleggers aanspanden na de crash van 40 procent, zullen tot hogere juridische kosten leiden. Op het einde van het tweede kwartaal had de groep 110,8 miljoen dollar in kas. Daar stond 14,3 miljoen dollar schuld tegenover. De netto liquiditeitspositie bedroeg 2,4 dollar per aandeel. OneSpan wil voor 50 miljoen dollar eigen aandelen inkopen. Tegen de huidige koers komt dat overeen met ongeveer 6 procent van de uitstaande aandelen.ConclusieOneSpan is actief in een veelbelovende niche, maar het mist schaalgrootte. Bovendien maakte de coronacrisis duidelijk dat de sterke afhankelijkheid van de financiële sector ook een zwakte kan zijn. De boekhoudkundige misser is evenmin bevorderlijk voor het vertrouwen. Anderzijds is OneSpan tegen 3 keer de verwachte omzet en met een sterke financiële positie niet duur in een sector waar de waarderingen vaak hoog zijn. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 23,1 dollarTicker: OSPN USISIN-code: US92230Y1047Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 932 miljoen dollarK/w 2020: 94Verwachte k/w 2021: 43Koersverschil 12 maanden: +59%Koersverschil sinds jaarbegin: +34%Dividendrendement: -