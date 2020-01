De verschuiving naar meer omzet uit software moet voor hogere marges zorgen, maar die evolutie verloopt trager dan verwacht. Het bedrijf mankeert schaalgrootte.

OneSpan, al bijna twee jaar de nieuwe naam van Vasco Data Security, is gespecialiseerd in onlinefraudebestrijding. Dat gebeurt op het niveau van hardware (bijvoorbeeld kaartlezers) en software voor identiteitscontrole en beveiliging van transacties met elektronische handtekeningen en biometrische toepassingen. Samen met de naamswijziging en de overname van de Britse sectorgenoot Dealflo bracht de groep alle producten en diensten samen in het Trusted Identity Platform (TID). De hardwaretak blijft belangrijk voor OneSpan, hoewel die activiteit lage marges heeft. Het is een vervangingsmarkt waardoor de groep geregeld nieuwe bestellingen krijgt. Hardware geeft OneSpan een voet tussen de deur bij grote financiële instellingen. De financiële sector staat in voor 80 procent van de omzet met achttien van de grootste twintig Europese banken en zeven van de grootste tien Amerikaanse banken als klant. OneSpan profiteert van de exponentiële groei van het aantal mobiele transacties. Die zijn de voorbije drie jaar verzevenvoudigd. Ook de trend naar cloud computing speelt een rol. De financiële sector staat voor enkele belangrijke uitdagingen in compliance, digitalisering en strengere regels. De sector wordt geviseerd door online-aanvallen en malware waartegen extra beveiliging nodig is. Naast de GDPR-privacyregelgeving werd vorig najaar ook de PSD2-richtlijn van kracht met strengere regels voor de beveiliging van het betalingsverkeer. Door de lage rentemarge moeten banken kosten besparen. Nog meer digitalisering en het verplaatsen van toepassingen naar de cloud draagt daartoe bij. Dat verhoogt ook de behoefte aan investeringen in beveiliging. Op kwartaalbasis evolueert de omzet van OneSpan erg grillig omdat grote hardwarecontracten voor een vertekend beeld kunnen zorgen. Dat was het geval in het derde kwartaal van 2019 dat een recordomzet van bijna 80 miljoen dollar opleverde door een groei van de hardwareverkoop met 55 procent. OneSpan haalde 61 procent van de omzet uit Europa, 20 procent uit Amerika en 19 procent uit Azië. Ongeveer een vijfde van de omzet wordt via distributeurs of andere samenwerkingsverbanden gerealiseerd. Door de hogere uitgaven daalde de brutomarge naar 67 procent tegenover 68 procent een jaar eerder. De omzetverwachting voor 2019 werd verhoogd van 229 tot 237 naar 248 tot 250 miljoen dollar. Dat impliceert een groei op jaarbasis met 17 tot 18 procent. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) zal tussen 26 en 28 miljoen dollar uitkomen tegenover een eerdere verwachting van 22 tot 27 miljoen. Na drie kwartalen in 2019 bedraagt de ebitda al 19,6 miljoen dollar. OneSpan wil het aandeel van software in de omzet (ongeveer 50%) opkrikken. Daardoor moet de brutomarge tegen 2022 richting 75 procent evolueren. OneSpan had na het derde kwartaal 81,3 miljoen dollar in kas. Daar stond een schuld van 14,2 miljoen dollar tegenover. Dat levert per saldo een erg comfortabele nettokaspositie van bijna 1,7 dollar per aandeel op. Investeringen in nieuwe producten zijn prioritair en overnames zijn niet uitgesloten. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zullen in 2019 een derde hoger liggen dan een jaar eerder. Jaarcijfers zijn er binnen enkele weken.ConclusieOneSpan profiteert van enkele gunstige trends in onlinebeveiliging in de financiële industrie. De verschuiving naar meer omzet uit software moet voor hogere marges zorgen, maar die evolutie verloopt trager dan verwacht. Het bedrijf mankeert schaalgrootte om op de radar van grotere Nasdaq-investeerders te komen. OneSpan is wel een overnamekandidaat, al is dat argument te licht om een koopadvies te verantwoorden. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 17,91 dollarTicker: OSPN USISIN-code: US92230Y1047Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 720 miljoen dollarVerwachte k/w 2019: 41Verwachte k/w 2020: 31Koersverschil 12 maanden: +39%Dividendrendement: -