OneSpan werkt aan zijn make-over

Operationeel draait de vernieuwing rond het Trusted Identity Platform of TID. Dat heeft OneSpan ontwikkeld om alle producten en diensten van de groep samen te brengen. Het gaat om beveiliging van mobiele applicaties en onlinebetalingen (Mobile Security Suite), risico-analyse (OneSpan Risk Analytics), digitale handtekeningen (OneSpan Sign) en identiteitsverificatie en visuele authenticatie (Cronos). Hoewel hardware (o.a. kaartlezers) in de eerste jaarhelft nog altijd voor 44 procent van de groepsomzet instond, werd hier al een hele weg afgelegd. In 2015 bedroeg het aandeel van hardware nog 78 procent.

