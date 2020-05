De nieuwe regeling van de groothandelstarieven zal minder bijdragen aan de winstgevendheid dan gehoopt. Toch zal Orange Belgium beter af zijn dan voorheen.

De derde grootste Belgische telecomoperator doet het al enkele kwartalen vrij goed. Toch staat het aandeel onder druk door de onzekerheid over de groothandelstarieven en recent ook de impact van de coronacrisis. Operatoren die zelf geen kabelnetwerk bezitten en toch breedbanddiensten (internet en televisie) willen aanbieden, moeten capaciteit huren bij andere spelers. Orange Belgium doet dat bij Telenet. De procedure om de groothandelstarieven te herzien, is al een hele tijd aan de gang. De Belgische telecomregulatoren legden vorige zomer een ontwerpvoorstel op tafel dat heel gunstig was voor Orange Belgium. Daarna volgde nog een consultatieronde waarbij andere operatoren hun opmerkingen konden geven. Het nieuwe ontwerpbesluit, dat de regulatoren vorige maand voorlegden aan de Europese Commissie, is een streep door de rekening van Orange. Vrijwel alle tarieven liggen nu hoger dan vorige zomer. Dat is nadelig voor de concurrentiekracht van Orange in de hogere breedbandmarkt, waar de tarieven nagenoeg verdubbeld zijn. Orange wou een standalone-internetaanbod lanceren, maar bij hogere tarieven gaan die plannen wellicht de koelkast in. De kans is groot dat de Commissie het nieuwe voorstel goedkeurt en de tarieven snel van kracht zullen worden. Orange rekende op een kostprijs van 15 euro per maand, maar dat zal eerder richting 17 tot 18 euro gaan. Op groepsniveau steeg de omzet in het eerste kwartaal op jaarbasis met 1,9 procent naar 333,9 miljoen euro. Onder meer dankzij een daling van de uitgaven (-5%) klom de aangepaste bedrijfswinst na leasingverplichtingen met 7,6 procent naar 62,2 miljoen euro. Het aantal breedbandklanten steeg vorig kwartaal met 21.000 naar 280.000, of 40 procent meer dan een jaar eerder. Het kabelaanbod was voor het vierde opeenvolgende kwartaal operationeel winstgevend met een ebitda van 2,5 miljoen euro. Elke breedbandklant brengt maandelijks gemiddeld 3 euro op. De telecomgroep beloofde bij de presentatie van de jaarcijfers in februari nog de jaarlijkse dividenduitkering op te trekken van 0,5 naar 0,6 euro per aandeel. Dat gaat niet door op vraag van de Franse moederholding en de meerderheidsaandeelhouder Orange die ook het dividend verlaagt. Ook de eerdere jaarprognoses voor omzet en ebitda worden niet langer bevestigd. De telecomgroep ging in februari uit van een omzetgroei tot 5 procent en een ebitda tussen 310 en 330 miljoen euro (300 miljoen in 2019). Bij de voorstelling van de halfjaarcijfers in juli worden die verwachtingen herbekeken. Orange gaf alvast mee dat de impact van de coronacrisis op de omzet relatief beperkt zal zijn en op de winstgevendheid zelfs nog kleiner. De hoger dan verwachte groothandelstarieven zullen in de tweede jaarhelft worden gecompenseerd door lagere kapitaaluitgaven. Door het dividend toch niet te verhogen, houdt Orange 6 miljoen euro extra in kas. Na het einde van het eerste kwartaal daalde de nettoschuld naar 229 miljoen euro of 0,7 keer de verwachte ebitda tegenover nog 234 miljoen euro drie maanden eerder.ConclusieDe nieuwe regeling van de groothandelstarieven zal minder bijdragen aan de winstgevendheid dan gehoopt. Toch zal Orange beter af zijn dan voorheen. Per saldo verwachten we een beperkte impact van de coronacrisis op de winst. Orange is tegen 5,7 keer de verwachte ebitda en een beperkte schuld aantrekkelijker gewaardeerd dan het Europese sectorgemiddelde (7,3 keer). Ondanks het stabiele dividend blijft ook het rendement aantrekkelijk.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 14,72 euroTicker: OBEL BBISIN-code: BE0003735496Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 880 miljoen euroK/w 2019: 26Verwachte k/w 2020: 18Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -29%Dividendrendement: 3,4%