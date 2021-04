Inditex pakte het afgelopen boekjaar voor het eerst sinds de beursnotering niet uit met een hogere omzet en winst. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden is er nog altijd een nettokaspositie van 7,56 miljard euro.

Inditex (Industria de Diseno Textil) is de maatschappij boven de succesvolle kledingketen Zara. Inditex werd in 1963 door Amancio Ortega Gaona gesticht als een textielfabrikant van vrouwenkleding. In 1975 ging in het Noord-Spaanse La Coruna de eerste Zara-winkel open. In 2001 kreeg de groep een notering op de beurs van Madrid en groeide ze uit tot een van de fraaiste beleggingsverhalen met een verschil van afgerond 1250 procent tegenover de Spaanse beursindex. Inditex bestaat naast Zara nog uit zeven merken: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home (bed- en badlinnen) en Uterqüe.Ook Inditex werd zwaar getroffen door de wereldwijde lockdowns. In april 2020 was ruim 80 procent van alle verkooppunten dicht. Ook aan het eind van boekjaar (afsluitdatum 31 januari) was 30 procent van de winkels dicht en 52 procent diende te werken met restricties. Op 31 januari waren er wereldwijd 6829 verkooppunten. Dat zijn 640 winkels minder dan aan het eind van het voorgaande boekjaar. Inditex kondigde vorig jaar al aan 1000 tot 1200 minder goed presterende verkooppunten te sluiten. De kledingwinkelgigant zal veel meer inzetten op onlineverkoop. De groep wil 30 procent van de omzet uit digitale verkoop halen. Het afgelopen boekjaar was dat al een geval met ruim 32 procent door een sprong van 77 procent in de onlineverkoop tot 6,6 miljard euro. De groep wil dat cijfer ook in normale tijden handhaven. Het aantal bezoeken van de webshop klom het afgelopen boekjaar met 50 procent tot 5,3 miljard. Inditex is succesvol omdat het design, de productie, de logistiek en de verkoop perfect op elkaar zijn afgestemd. In het boekjaar 2020-2021 zakte de nettoverkoop van 28,3 naar 20,4 miljard euro of een terugval met 28 procent (-20% in de tweede jaarhelft). Dat is een verbetering tegenover de daling van 31 procent in tweede kwartaal en zelfs 44 procent in het eerste kwartaal van vorig boekjaar. Oktober was sinds de uitbraak van de pandemie de beste maand met een verkoopcijfer dat 94 procent bedroeg van de verkoop in oktober 2019. In heel wat belangrijke Aziatische markten zoals China, Japan en Zuid-Korea is er wel al een verbetering van de omzet in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien. Sinds november is er wel weer her en der een nieuwe lockdown.De bedrijfskasstroom (ebitda) maakte afgelopen boekjaar een duik van 40 procent, van 7,6 miljard naar 4,55 miljard euro, ondanks het terugschroeven van de operationele uitgaven met 17 procent. Zo bleef de daling van de ebitda-marge beperkt van 26,9 naar 22,3 procent. De nettowinst van 1,10 miljard euro (0,35 euro per aandeel) is een flinke duik van 70 procent tegenover de 3,64 miljard euro (1,17 euro per aandeel) van het boekjaar 2019-2020. In het eerste kwartaal moest Inditex voor het eerst sinds de beursgang een nettoverlies van 409 miljoen euro opbiechten. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden blijft de nettokaspositie bijzonder hoog met 7,56 miljard euro. ConclusieInditex pakte het afgelopen boekjaar voor het eerst sinds de beursnotering niet uit met een hogere omzet en winst. Het management blijft topkwaliteit en het businessmodel wordt niet ter discussie gesteld. Maar de voorbije vijf jaar presteerde het aandeel gemiddeld niet meer beter dan het marktgemiddelde. Tegen 12,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor volgend boekjaar zitten we zo'n 20 procent onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Dat maakt de waardering aantrekkelijk en laat een positief advies toe. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 28,42 euroTicker: ITX SMISIN-code: ES0148396007Markt: MadridBeurskapitalisatie: 88,6 miljard euroK/w 2020: 25Verwachte k/w 2021: 52Koersverschil 12 maanden: +14%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 1,7%