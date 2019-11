Royal Dutch Shell presenteerde beter dan verwachte kwartaalcijfers, maar die werden overschaduwd door het nieuws dat de aandeleninkoop door de moeilijke marktomstandigheden misschien over een langere periode gespreid wordt.

De Brits-Nederlandse olie- en gasgroep onderscheidt zich al decennialang door een stabiel of groeiend dividend. Na de overname van BG Group in 2016 beloofde Shell bovenop het dividend een programma van aandeleninkoop ten belope van 25 miljard dollar op te starten. Het duurde uiteindelijk tot de zomer van 2018 vooraleer dat programma groen licht kreeg. Het verloopt in schijven en tot nu werd 12 miljard dollar gespendeerd. Momenteel loopt een nieuwe schijf van 2,75 miljard dollar die op 27 januari afloopt. Het was aanvankelijk de bedoeling het programma eind 2020 af te ronden, maar die timing komt op losse schroeven te staan na uitspraken van financieel directeur (CFO) Jessica Uhl. Door de onzekere vraag- en aanbodevolutie is het mogelijk dat de inkoop over een langere periode wordt gespreid. Shell vreest dat het misschien onvol...