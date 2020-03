Er heerst onzekerheid over het dividend en de investeringsplannen. Daar komt pas eind deze maand meer duidelijkheid over.

Het regende verkoopadviezen voor Proximus toen zo goed als alle analisten na het recentste kwartaalrapport negatief reageerden. Op de cijfers van 2019 viel niet veel aan te merken. Maar de onzekerheden nemen op verschillende gebieden toe. De groepsomzet daalde in het vierde kwartaal met 1,6 procent naar 1,45 miljard euro. Daarbij bleef de binnenlandse omzet nagenoeg stabiel met een consumentendivisie die iets beter dan verwacht presteerde dankzij de verkoop van mobieltjes. De bedrijfsafdeling presteerde ook sterk (+2,3%) dankzij de groei van de ICT-afdeling. De internationale dochter BICS liet het afweten met een omzetdaling van 7 procent. De onderliggende bedrijfswinst (ebitda) daalde op jaarbasis licht naar 414 miljoen euro. Dezelfde trends zijn over het volledige boekjaar te zien. De groepsomzet dook 1,7 procent lager. De groei bij Enterprise kon de achteruitgang bij de consumentendivisie en BICS niet compenseren. De ebitda klom met 0,3 procent naar 1,87 miljard euro, goed voor een marge van 32,9 procent tegenover 32,1 procent een jaar eerder. Dat was te danken aan een verlaging van de kosten (-2,1%). De vrije kasstroom lag met 498 miljoen euro inclusief overnames 10 procent hoger dan een jaar eerder, maar bleef onder de verwachte 527 miljoen euro. De nettowinst kwam vorig boekjaar 27 procent lager uit op 373 miljoen euro. Dat was het gevolg van het aanleggen van een provisie van 253 miljoen euro voor het herstructureringsplan, waarmee Proximus de komende jaren ontslagvergoedingen kan uitkeren. Het is nog niet duidelijk welke kostenbesparingen de herstructurering zal opleveren. De kapitaaluitgaven stegen vorig jaar met 0,8 procent naar 1,03 miljard euro. Proximus zal een tandje moeten bijsteken met investeringen in het glasvezelnetwerk en 5G. Vooruitzichten voor 2020 zijn er nog niet. Die worden pas vrijgegeven op de beleggersdag op 31 maart, waar CEO Guillaume Boutin het vertrouwen van de investeerders moet herstellen. Proximus zal over de resultaten van het boekjaar 2019 een dividend van 1,5 euro per aandeel uitkeren. Daarvan werd in december al een voorschot van 0,5 euro per aandeel uitbetaald. De kostprijs van dat dividend bedraagt 486 miljoen euro. Door de toegenomen investeringsbehoefte rijst de vraag of Proximus dat dividendbeleid kan volhouden. Ook daarover verwachten investeerders op de beleggersdag meer klaarheid. Hoewel de raad van bestuur in principe onafhankelijk is, kan de beslissing over het dividend niet los worden gezien van de aandeelhoudersstructuur. De Belgische staat is de hoofdaandeelhouder met 53,5 procent van de aandelen en 56 procent van de stemrechten. Proximus heeft wel voldoende ruimte om extra schulden aan te gaan. De aangepaste nettoschuld klom licht van 2,14 naar 2,19 miljard euro. De rol van de overheid creëert ook een lastige situatie wat de komst van een vierde operator betreft. De staat draagt twee petjes: die van deelnemer en die van scheidsrechter op het Belgische telecomveld.Spelers als Citymesh en Cegeka breidden onlangs het concurrentiële landschap uit. Het is niet uitgesloten dat nog andere spelers zich melden voor de tijdelijke 5G-licenties.ConclusieDe onrust rond Proximus neemt toe door onzekerheid over het dividend en de investeringsplannen. Daar komt pas eind deze maand meer duidelijkheid over. Operationeel is een stabiele omzet en winstgevendheid wellicht het hoogst haalbare in 2020. Een forse dividendknip valt niet uit te sluiten, maar is gezien de aandeelhoudersstructuur eerder onwaarschijnlijk. Na de recente koersdaling is Proximus correct gewaardeerd. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 22,71 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 7,7 miljard euroK/w 2019: 20Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: +8%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 6,6%