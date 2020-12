Ontex is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2021.

Ontex is een toonaangevende producent van hygiëneproducten voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten). Ze worden aangeboden in 110 landen, de helft onder Ontex-label, de andere helft onder private label. Het Oost-Vlaamse bedrijf was rond de eeuwwisseling al eens beursgenoteerd (van 1998 tot 2003), maar kreeg een herintroductie midden 2014 op Euronext Brussel. De bedoeling was ook buiten Europa belangrijke posities uit te bouwen. Vrij snel daarna kocht Ontex de Mexicaanse Grupo Mabe en wat later ook de persoonlijkehygiënedivisie van de Braziliaanse ketenHypermarcas. Maar die overname leverde snel een forse afboeking en heel wat reputatieschade op door onfrisse boek...

Ontex is een toonaangevende producent van hygiëneproducten voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten). Ze worden aangeboden in 110 landen, de helft onder Ontex-label, de andere helft onder private label. Het Oost-Vlaamse bedrijf was rond de eeuwwisseling al eens beursgenoteerd (van 1998 tot 2003), maar kreeg een herintroductie midden 2014 op Euronext Brussel. De bedoeling was ook buiten Europa belangrijke posities uit te bouwen. Vrij snel daarna kocht Ontex de Mexicaanse Grupo Mabe en wat later ook de persoonlijkehygiënedivisie van de Braziliaanse ketenHypermarcas. Maar die overname leverde snel een forse afboeking en heel wat reputatieschade op door onfrisse boekhoudpraktijken. Topman Charles Bouaziz moest in augustus ontslag nemen.Uiteraard kreeg ook Ontex klappen door de coronacrisis. Over de eerste negen maanden bleef de daling van de vergelijkbare omzet wel beperkt tot 2,9 procent. In de gerapporteerde omzet zien we een afname van 7,5 procent, van 1,689 naar 1,561 miljard euro. De winstmarge stijgt wel voor het vierde kwartaal op rij. Er is een groot verschil in de ontwikkeling van de rebitda (bedrijfskasstroom uit gewone bedrijfsactiviteiten) tegen constante wisselkoersen en gerapporteerd. De rebitda-marge was na negen maanden gestegen van 10,2 naar 11,7 procent, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zonder rekening te houden met wisselkoerseffecten was er zelfs een stijging naar 14,1 procent. De nettoschuld bedroeg eind september 877,6 miljoen euro of een schuldgraad (netto financiële schuld/rebitda) van 3,43 keer. Dat is een verbetering tegenover een jaar geleden. Er komt geen dividend over het boekjaar 2020. De raad van de bestuur staat onder druk sinds hij enkele jaren geleden het opportunistische overnamebod van de Franse private-equityspeler PAI Partners (de hoofdaandeelhouder van onder meer AS Adventure en Hunkemöller)afwees. Tegenwoordig staat de koers nog 60 procent lager dan de biedprijs van toen. Het transformatieplan dat het antwoord van het management was op dat afgewezen bod, kreeg een onvoldoende van de analisten en de beleggers. Tot groot ongenoegen van andere aandeelhouders, zoals het hefboomfonds ENAen de Franse vermogensbeheerder CIAM. Zekregen de referentieaandeelhouder GBL zo ver om CEO Bouaziz aan de kant te schuiven. Een strategisch comité moet nu zonder taboes alle activiteiten onder de loep nemen en een nieuwe strategie uitstippelen voor de toekomst. In afwachting wordt 11 miljoen euro op jaarbasis bespaard op de kosten, om terug te keren naar een duurzame omzet- en winstgroei. Al vier kwartalen op rij verbetert de operationele marge. Er is dus hoop dat het ergste leed voor de aandeelhouders geleden is. De schuldgraad is hoog, maar neemt wat af in het crisisjaar 2020. Maar er moet nu wel vaart gemaakt worden met het aanstellen van een nieuwe CEO, liever dan het aanwijzen van Thierry Navare tot permanente CEO, en het doorhakken van strategische knopen. Tegen 0,7 keer de boekwaarde en 6,5 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) versus bedrijfskasstroom (ebitda) vinden we het aandeel spotgoedkoop en daarom ook een van de meest kansrijke turnaroundverhalen op Euronext Brussel voor 2021 en volgende jaren. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 10,21 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 841 miljoen euroK/w 2019: 12,5Verwachte k/w 2020: 9,5Koersverschil 12 maanden: -40%Koersverschil sinds jaarbegin: -45%Dividendrendement: -