Een weinig fraaie evolutie bij Ontex in de eerste jaarhelft is het verder oplopen van de schuldgraad.

Op 21 juni ontvouwde de nieuwe CEO van Ontex, Esther Berrozpe, de plannen om de producent van hygiëneproducten voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) weer op de rails te krijgen. Voor de doelstellingen op de lange termijn is het nog wachten tot eind dit jaar. De halfjaarcijfers bevestigen nog maar eens dat er werk aan de winkel is. Een verrassing was dat niet. De nieuwe bedrijfstop had er al voldoende voor gewaarschuwd. Iedereen weet intussen dat de grondstoffenprijzen fors zijn gestegen de afgelopen maanden, en dat het voor Ontex door zijn verzwakte concurrentiepositie moeilijker is om die meteen volledig door te rekenen. Ook wisselkoersverliezen spelen het bedrijf al een geruime tijd parten. Zoals verwacht, lagen de cijfers over de eerste jaarhelft lager dan in de eerste helft van 2020. De vergelijkbare omzet daalde in de eerste jaarhelft met 3,2 procent tot 1,019 miljard euro, in vergelijking met 1,053 miljard euro in dezelfde periode in 2020. Dat komt volledig door een zwak eerste kwartaal, met een omzetdaling van 11,1 procent. In het tweede kwartaal was er een vergelijkbare omzetstijging van 6,2 procent: van 479,2 naar 509,1 miljoen euro. Dat cijfer lag iets boven de gemiddelde analistenverwachting van 6,0 procent. Op basis van de gerapporteerde omzet was er bij de Oost-Vlaamse groep een achteruitgang met 6,9 procent, tegenover 16,5 procent na het eerste kwartaal. De aangepaste ebitda (bedrijfskasstroom) kwam in de eerste zes maanden bijna een vijfde (-19,8%) lager uit: 101,0 miljoen euro, tegenover 125,9 miljoen in de eerste helft van 2020. Een forsere daling van de ebitda tegenover de omzet betekent een afname van de ebitda-marge (ebitda/omzet) van 12,0 naar 10,3 procent. De analistenconsensus hield rekening met een beperkter verlies van ebitda (101,8 miljoen) en ebitda-marge (10,4%). De winst donderde van 41,1 naar 7,2 miljoen euro (-82,5%), of per aandeel van 0,51 naar 0,09 euro. De recurrente winst per aandeel (zonder eenmalige elementen) halveerde van 0,61 naar 0,30 euro per aandeel. De nettoschuld daalde licht: van 847,6 miljoen euro eind vorig jaar tot 842,9 miljoen. Door de forse daling van de recurrente ebitda liep de schuldgraad (netto financiële schuld/rebitda) op van 3,6 keer eind 2020 en 3,86 keer eind maart naar 4,0 keer eind juni. Dat moet tegen 2023 minder dan 3 keer worden, maar daarvoor moet het plan-Berrozpe natuurlijk wel vruchten afwerpen. De belangrijkste punten van dat plan zijn een nieuwe organisatie met twee in de plaats van drie divisies, 120 miljoen euro kostenbesparingen tegen 2023, waarvan 60 miljoen euro dit jaar, een verhoging van de productiviteit met minstens 2 procent per jaar, en een betere capaciteitsbezetting van de fabrieken. Die maatregelen moeten de vergelijkbare omzetgroei tegen 2023 naar 2 à 3 procent brengen. Nu is er geen omzetgroei. De ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) moet van 12,5 à 13,5 procent (nu circa 10%). Dat maakt een schuldgraad (netto financiële schuld/bedrijfkasstroom) van minder dan 3 (nu 4).ConclusieDe marktreactie was gemengd. We herhalen dat Ontex voor ons geen hopeloos geval is. We denken ook dat er ruimte is om veel beter te doen dan de voorbije jaren. De beurskoers is nog te veel een weerspiegeling van wat fout is gelopen de voorbije jaren, tegen een extreem lage waardering in de buurt van 0,7 keer de boekwaarde. Dit aandeel is voor ons een fraaie opportuniteit voor de komende 12 tot 24 maanden. We bevestigen ons positieve advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 9,43 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 776,5 miljoen euroK/w 2020: 12Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: -19%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: -