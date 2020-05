De cijfers over het eerste kwartaal bevestigden de gunstige kentering in de winstmarge van het vierde kwartaal van 2019.

Ontex zal vanaf september chirurgische mondmaskers produceren, met de bedoeling een capaciteit van 80 miljoen per jaar uit te bouwen. De koersevolutie toont het door de coronapaniek nog niet, maar de cijfers over het eerste kwartaal bevestigden de gunstige kentering in de winstmarge van het vierde kwartaal van 2019. De hoop dat het ergste leed voor de aandeelhouders geleden is, en dat een einde komt aan de langdurige koersmalaise bij de specialist in persoonlijke hygiëne, blijft dus gerechtvaardigd. Tenzij de coronacrisis zo hard toeslaat dat de kentering teniet wordt gedaan. De markt blijft daarover in dubio, maar voorlopig houdt de koersbodem van vorig jaar stand. Die werd uitgelokt door een teleurstellend eerste kwartaal in combinatie met de voorstelling van het plan Transform to Grow (T2G), waar weinigen van onder de indruk waren. De terugkeer van Ontex op de beurs was tot nu toe geen succes. Dat had min of meer anders kunnen zijn, als Ontex was ingegaan op het opportunistische overnamebod van de Franse private-equityspeler PAI Partners, de hoofdaandeelhouder van onder meer AS Adventure en Hunkemöller. De raad van bestuur van Ontex verwierp het bod, ook omdat de tweede biedprijs lager bleek te liggen dan de 27,5 euro per aandeel die aanvankelijk was geboden. Het eerste kwartaal toont een mooie omzet- en winstevolutie. De vergelijkbare omzet (like for like) van de producent van luiers, tampons en incontinentieproducten steeg met 6,8 procent (-1,0% in vierde kwartaal), tot 583,2 miljoen euro. Op basis van de gerapporteerde omzet is er een vooruitgang met 5,1 procent, tot 574,2 miljoen euro. Dat was lichtjes boven de gemiddelde analistenverwachting. Opvallend was wel dat de grote regionale verschillen die we in 2019 zagen, er niet meer waren in de eerste drie maanden van 2020. In Europa en groeimarkten (Brazilië, Mexico) was er een vergelijkbare omzetgroei van 7 procent.De bedrijfskasstroom uit gewone bedrijfsactiviteiten (rebitda) klom bij constante wisselkoersen met 48 procent in het eerste kwartaal, van 53 naar 78,4 miljoen euro. De rebitda-marge (rebitda/omzet) ging van 9,7 naar 13,4 procent. Als we wel rekening houden met wisselkoersschommelingen, steeg de winst van 53 naar 66 miljoen euro (+24,6%), bij een analistenconsensus van 64,6 miljoen. Dat is goed voor een toename van de rebitda-marge van 9,7 naar 11,5 procent, terwijl analisten gemiddeld 11,3 procent verwachtten. Het management gaf aan dat de rebitda in het eerste kwartaal herstelde dankzij de combinatie van omzetgroei, lagere grondstoffenprijzen en de eerste vruchten van de uitwerking van het plan T2G. Door de verbeterde winstgevendheid daalde de nettoschuld van 940,1 miljoen euro aan het eind van hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 871,3 miljoen euro aan het eind van het afgelopen kwartaal. Daardoor zakt de schuldgraad (netto financiële schuld/rebitda) van 3,74 naar 3,37 keer. De bedrijfsleiding onderstreept ook dat extra liquiditeiten zijn opgenomen en dat er voor november 2022 geen belangrijke schuldaflossingen zijn, zodat het bedrijf financieel gezond is. Mede door een duidelijke daling in de vraag in april zijn de jaarvooruitzichten wel geschrapt.ConclusieDe koers van Ontex kon nog niet profiteren van twee kwartalen op rij van duidelijke beterschap in winstgevendheid. Het aandeel hangt nog circa 60 procent onder de piekkoers. Zonder de coronacrisis was de koers wellicht al gestegen. We zijn dan ook weer positiever voor het aandeel, dat noteert tegen één keer de boekwaarde. Het is uitkijken naar de halfjaarcijfers, om te zien hoezeer covid-19 de turnaround verstoort.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 13,85 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,03 miljard euroK/w 2019: 16Verwachte k/w 2020: 18Koersverschil 12 maanden: -8%Koersverschil sinds jaarbegin: -25%Dividendrendement: 1,0%