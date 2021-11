De marktreactie op de derdekwartaalresultaten was uiterst negatief.

De CEO van Ontex, Esther Berrozpe, heeft een plan om de producent van persoonlijkehygiëneproducten op de middellange termijn weer op de rails te krijgen. De doelstellingen tegen 2023 zijn bekend. Voor de ambities op de lange termijn is het wachten tot 15 december. Er is werk aan de winkel. Dat maken de resultaten van het derde kwartaal brutaal duidelijk. Door de problemen in de aanvoerketen miste Ontex 13 miljoen euro omzet. De exploderende grondstoffenprijzen deden bovendien de winstmarges serieus inzakken. Door zijn verzwakte concurrentiepositie kan Ontex de hogere kosten niet of nauwelijks meteen doorrekenen. De kwartaalresultaten bleven dan ook ver onder de verwachting, en duwden de beurskoers opnieuw naar de bodem. De markt vergat daarbij enkele lichtpunten: ondanks de gemiste omzet stabiliseert de vergelijkbare omzet, de structurele kostenbesparingen zitten op schema, en de nettoschuldpositie steeg niet, ondanks de slechte cijfers. De vergelijkbare omzet ging er in het derde kwartaal met 0,9 procent op vooruit: van 507,9 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020 tot 512,3 miljoen euro. In vergelijking met het vorige kwartaal was er een stijging van 2 procent, ondanks de problemen in aanvoerketen. De omzet lag wel 0,9 procent onder de gemiddelde analistenverwachting van 516,9 miljoen. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) kwam in het derde kwartaal 29,9 procent lager uit op 40,0 miljoen euro, tegenover 57,1 miljoen euro in de periode juli-september van 2020. Een forsere daling van de ebitda tegenover de omzet betekent een scherpe afname van de ebitda-marge (ebitda/omzet). Die ging van 11,3 naar 7,8 procent. De analisten gingen uit van respectievelijk 44,3 miljoen en 8,6 procent. De gestegen grondstoffenprijzen gaven de ebitda een klap van 28 miljoen euro in het derde kwartaal. Dat vaagde de 12 miljoen euro extra kostenreducties ruim weg, maar met 42 miljoen euro na negen maanden blijft Ontex op koers naar de beoogde 60 miljoen euro voor heel 2021. De netto financiële schuld daalde lichtjes (-1,3%): van 847,6 miljoen euro eind vorig jaar tot 837 miljoen euro. Maar door de forse daling van de recurrente ebitda is de schuldgraad (netto financiële schuld/rebitda) weer opgelopen van 3,6 keer eind 2020 naar 4,3 keer eind september. Dat moet tegen 2023 minder dan 3 keer worden, maar daarvoor moet het plan-Berrozpe wel vruchten afwerpen. Dat vergt onder meer een ebitda-marge van 12,5 à 13,5 procent. De betaling van 81 miljoen euro door de vorige eigenaars van het Braziliaanse keten Hypermarcas duwde de schuldgraad begin oktober weer onder 4 (3,9 x). Voor het boekjaar mikt de groep een vergelijkbare omzetdaling met 1 procent en een aangepaste ebitda-marge van circa 9 procent. Na negen maanden bedraagt die 9,4 procent.De marktreactie op de cijfers was uiterst negatief. We herhalen dat Ontex voor ons geen hopeloos geval is. We denken ook dat er ruimte is om het de komende jaren veel beter te doen. De beurskoers is nog te veel een weerspiegeling van wat de voorbije jaren fout is gelopen. De waardering in de buurt van 0,5 keer de boekwaarde is extreem laag. Dit aandeel is voor ons een fraaie opportuniteit voor de komende 18 tot 24 maanden. We bevestigen ons positieve advies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 8,14 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 666,2 miljoen euroK/w 2020: 12Verwachte k/w 2021: 13Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: -