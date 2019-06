De euforie na de gewonnen veldslag met Apple ebde al snel weg door een uitspraak van de FTC. In het slechtste geval moet het hele bedrijfsmodel op de schop.

We schreven al dat de uitkomst van het patentgeschil met Apple bepalend was voor de richting die het aandeel van Qualcomm op korte termijn zou uitgaan. Die voorspelling kwam uit, want na de overeenkomst tussen beide bedrijven werd Qualcomm bijna de helft duurder. Maar het aandeel kon die winst niet vasthouden. Voor Apple was een vergelijk een noodzaak. Het moest dringend een 5G-versie van de iPhone ontwikkelen om de verkoop van zijn sterproduct een nieuwe boost te geven. Apple had daarvoor zijn hoop gesteld op Intel, maar die halfgeleiderproducent gooide de handdoek in de ring om communicatiechipsets voor 5G te ontwikkelen. Huawei was om politieke en veiligheidsredenen geen optie en zelf een chip ontwikkelen, zou veel te lang duren. Apple had g...