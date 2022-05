Proximus bevestigde de jaarprognoses, maar winstgroei en hogere kasstromen zitten er op korte termijn niet in, gezien de hoge investeringsbehoeften de komende jaren.

Proximus presteerde in het eerste kwartaal een omzet in lijn met de verwachtingen, met een klim van 2,7 procent naar 1,4 miljard euro. De aangepaste bedrijfswinst of ebitda kwam uit op 448 miljoen euro (+0,4%) en lag 2 procent boven de consensusprognose. De binnenlandse omzet (1,1 miljard euro, +1,2%) neemt het grootste deel voor zijn rekening. De residentiële tak groeide (+1,9%) terwijl de zakelijke afdeling kromp (-1,6%). Proximus voert net als de andere operatoren prijsverhogingen door voor de meeste diensten, om de impact van de hoge inflatie te compenseren.

...

Proximus presteerde in het eerste kwartaal een omzet in lijn met de verwachtingen, met een klim van 2,7 procent naar 1,4 miljard euro. De aangepaste bedrijfswinst of ebitda kwam uit op 448 miljoen euro (+0,4%) en lag 2 procent boven de consensusprognose. De binnenlandse omzet (1,1 miljard euro, +1,2%) neemt het grootste deel voor zijn rekening. De residentiële tak groeide (+1,9%) terwijl de zakelijke afdeling kromp (-1,6%). Proximus voert net als de andere operatoren prijsverhogingen door voor de meeste diensten, om de impact van de hoge inflatie te compenseren. Op groepsniveau stegen de operationele uitgaven met 4,7 procent naar 469 miljoen euro. De internationale afdeling BICS zag de omzet met 4,5 procent toenemen naar 245 miljoen euro. BICS realiseerde een ebitda van 27 miljoen euro (+18,6%). De Amerikaanse dochter TeleSign blijft sterk groeien met een omzetstijging van 30,9 procent tot 100 miljoen euro en realiseerde een positieve ebitda van 2 miljoen euro. Proximus kondigde eind vorig jaar plannen aan om TeleSign naar de beurs te brengen. Dat zou gebeuren via een constructie met een blancochequebedrijf of SPAC. Dat is een beursgenoteerde schelp die enkel over liquiditeiten beschikt en daarmee een fusie of overname uitvoert. Het ging om de SPAC North Atlantic Acquisition Corporation of NAAC. Proximus hoopte alles in het tweede kwartaal rond te krijgen. Een onverwacht uitstel van de algemene vergadering van NAAC, die de overname moest goedkeuren, zet de beursgang op losse schroeven. NAAC zou 379,5 miljoen dollar inbrengen, aangevuld met 107,5 miljoen dollar van een groep Belgische investeerders. Na de beursgang zou Proximus een belang van 66,5 procent aanhouden en NAAC 21,8 procent. Proximus waardeerde TeleSign op 1,3 miljard dollar of 2,2 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde en de verwachte omzet van 2023. Voorlopig gaat het om een uitstel tot 1 juni, maar in de huidige marktomstandigheden is dit geen gunstig teken.Proximus realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 33 miljoen euro. Dat is fors lager dan de 141 miljoen euro van dezelfde periode vorig jaar, maar dat heeft te maken met de hogere investeringen in de uitrol van het glasvezelnetwerk en een toename van het werkkapitaal. De kapitaaluitgaven stegen met een vijfde naar 270 miljoen dollar. Proximus begroot die voor het volledige boekjaar op 1,3 miljard euro tegenover 1,2 miljard in 2021. Dat cijfer is exclusief de uitgaven voor de 5G-spectrumveiling van later dit jaar. Eind april werd het slotdividend van 0,7 euro per aandeel uitbetaald. Dat brengt de uitkering over het volledige boekjaar op 1,2 euro. De nettoschuld daalde naar 2,67 miljard euro tegenover 2,74 miljard eind december. Dat komt overeen met 1,5 keer de verwachte ebitda van dit boekjaar. De gemiddelde looptijd bedraagt 7,7 jaar en die staat uit tegen een gemiddelde rentevoet van 1,64 procent. Het management mikt voor het huidige boekjaar op een binnenlandse omzet die tot 1 procent hoger kan uitkomen dan in 2021. De ebitda zal met 1 procent afnemen tot 1,75 miljard euro.ConclusieProximus bevestigde de jaarprognoses, maar winstgroei en hogere kasstromen zitten er op korte termijn niet in, gezien de hoge investeringsbehoeften de komende jaren. De onzekerheid over de geplande beursgang van TeleSign deed het sentiment verder verslechteren. Maar Proximus is goedkoop (ondernemingswaarde/ebitda van 4,6) en het dividendrendement aantrekkelijk. De kasstromen dekken de dividenduitkering niet, maar dat is gezien de lage schuldgraad geen onoverkomelijk probleem.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 16,22 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 5,5 miljard euroK/w 2021: 12,5Verwachte k/w 2022: 12Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 7,4%