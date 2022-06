Apple heeft op verschillende vlakken met tegenwind af te rekenen, maar het bedrijf blijft boven de verwachtingen presteren.

Zelfs eeuwige groeier Apple kon niet ontkomen aan de malaise op de technologiemarkten. Het aandeel daalde vorige maand naar het laagste niveau sinds vorige zomer. Apple werd zelfs even ingehaald door Saoedi Aramco als meest waardevolle beursgenoteerd bedrijf, maar heeft die plaats intussen weer ingenomen. Apple noteert 18 procent onder de topkoers van januari.

...

Zelfs eeuwige groeier Apple kon niet ontkomen aan de malaise op de technologiemarkten. Het aandeel daalde vorige maand naar het laagste niveau sinds vorige zomer. Apple werd zelfs even ingehaald door Saoedi Aramco als meest waardevolle beursgenoteerd bedrijf, maar heeft die plaats intussen weer ingenomen. Apple noteert 18 procent onder de topkoers van januari.De koersdaling van Apple heeft te maken met waardering en sentiment, want operationeel kan het bedrijf weinig worden aangewreven. In de drie maanden tot eind maart, het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2022, klom de groepsomzet met 8,6 procent op jaarbasis naar 97,3 miljard dollar. Dat cijfer lag 3,3 miljard dollar boven de consensusprognose. Over de eerste jaarhelft steeg de omzet met 10 procent naar 221,1 miljard dollar. De consensusverwachting voor het volledige boekjaar gaat uit van een omzetgroei met 8 procent. Dat impliceert dat de groei op jaarbasis in de tweede jaarhelft (april-september) iets lager zal liggen. De omzet uit producten groeide met 6,6 procent naar 77,5 miljard dollar en die uit diensten met 17,3 procent naar 19,8 miljard dollar. Diensten als Apple Music, App Store, iCloud en andere maken meer dan een vijfde van de groepsomzet uit. Eind maart had Apple 825 miljoen betalende gebruikers voor een of meer diensten. Dat zijn er een kwart meer dan een jaar eerder. Bij de producten stond de iPhone in voor een omzet van 50,6 miljard dollar of 5,5 procent meer dan een jaar eerder. Het aandeel van de iPhone in de groepsomzet bedroeg 52 procent. Verschillende Chinese toeleveranciers van Apple moesten door de strikte anti-covidmaatregelen een tijd hun fabrieken sluiten. Dat leidde tot bezorgdheid over de timing van versie 14 van de iPhone. Die wordt in principe in september of oktober gelanceerd. Apple wijzigt de timing voorlopig niet. Ook de Mac- en de Wearables-productlijnen lieten zich in positieve zin opmerken met een omzetstijging van respectievelijk 14,6 en 12,4 procent.Apple verdiende netto 25 miljard dollar of 5,8 procent meer dan een jaar eerder. Wisselkoerseffecten en de stopzetting van de verkopen in Rusland hadden een impact van 4,5 procent op de groei. Apple geeft sinds de start van de coronapandemie geen concrete omzetprognoses meer. Het management gaf wel aan dat de verstoringen in de toeleveringsketen 4 tot 8 miljard dollar aan omzet zullen kosten. Apple realiseerde in het tweede kwartaal een vrije kasstroom van 25,6 miljard dollar. Dat brengt het totaal over de eerste jaarhelft op 69,8 miljard dollar of 22,5 procent meer dan een jaar eerder. De technologiegroep keerde 27 miljard dollar uit onder de vorm van aandeleninkopen en dividendbetalingen. Het dividend werd verhoogd van 22 naar 23 dollarcent per kwartaal. Het budget voor aandeleninkopen werd verhoogd naar 90 miljard dollar. De voorbije twaalf maanden daalde het aantal aandelen in omloop met 3,1 procent. De groep beschikte eind maart over 192,7 miljard dollar aan cash en verkoopbare activa. De schuldpositie daalde van 123 naar 120 miljard dollar, wat per saldo een nettokaspositie van bijna 73 miljard dollar opleverde.ConclusieApple heeft op verschillende vlakken met tegenwind af te rekenen, maar het bedrijf blijft boven de verwachtingen presteren. De wisselkoersevolutie, de lockdown in China en het tekort aan componenten wegen op de groei. In 2022 zal de prestatie van vorig boekjaar (33% groei) niet worden geëvenaard. Tegen 24 keer de verwachte winst en bijna 6 keer de verwachte omzet blijft Apple nog steeds vrij duur.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 149,63 dollarTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 2290 miljard dollarK/w 2021: 26Verwachte k/w 2022: 24Koersverschil 12 maanden: +19%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: 0,6%