De afboekingen van Russische activa kunnen tot 25 miljard dollar oplopen.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is voor de meeste grote energiegroepen een tweesnijdend zwaard. Enerzijds stuwen de oplopende prijzen voor olie en gas de winst. Anderzijds kunnen vrijwel alle grote bedrijven niet langer hun activa in Rusland blijven exploiteren. Dat heeft niet alleen gevolgen op de onmiddellijke productie, maar ook op de reserves en de boekwaarde van die activa. BP was een van de eerste westerse energiegroepen die na de val van de Sovjet-Unie in Rusland actief werden. Tot 2012 deed het dat met de joint venture TNK-BNP. Die ruilde BP in voor 17 miljard dollar cash en een participatie van 19,75 procent in Rosneft, de grootste Russische olieproducent. Vorig jaar leverde dat belang in Rosneft een onderliggende winst (voor belastingen) van 2,7 miljard dollar op. Het gaf BP ook recht op 640 miljoen dollar aan dividenden. BP bezit nog drie joint ventures in Rusland, met een gezamenlijke boekwaarde van 1,4 miljard dollar. Het is nog onduidelijk of BP zijn belang zal verkopen of de waarde ervan volledig zal afschrijven. De afboeking kan volgens BP tot 25 miljard dollar oplopen. Door de hogere prijzen kende BP wel een sterk vierde kwartaal met een onderliggende winst van 4,1 miljard dollar, het hoogste winstcijfer op kwartaalbasis sinds 2013. Over het boekjaar bedroeg de onderliggende winst 12,85 miljard dollar, tegenover een verlies van 5,7 miljard een jaar eerder. In 2020 moest BP 6,5 miljard dollar afschrijven op de waarde van zijn olie- en gasactiva. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) klom naar 30,8 miljard, tegenover 19,2 miljard in 2020. De nettoschuld daalde voor het zevende kwartaal op rij, naar 30,6 miljard dollar, tegenover 38,9 miljard in 2020. De schuldafbouw verliep in het afgelopen decennium bij BP trager dan bij de concurrentie door de schadevergoedingen voor de olieramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico. Die ramp had wel het 'voordeel' dat BP eerder dan andere energiebedrijven startte met herstructureringen. Het zet in op kleinere projecten en op de transitie naar hernieuwbare energiebronnen.BP wil de fossiele brandstoffen afbouwen en tegen 2050 een nul-uitstoot bereiken door te focussen op hernieuwbare energie, laadoplossingen voor elektrische voertuigen en waterstof. De Britse groep wil de investeringen in koolstofarme activiteiten tegen 2030 vertienvoudigen. In waterstof streeft ze naar een marktaandeel van 10 procent. De productie van fossiele brandstoffen zal in 2030 zo'n 40 procent lager liggen dan nu. Ook de raffinagecapaciteit zal dalen van 1,7 naar 1,2 miljoen vaten. De hernieuwbare activiteiten moeten tegen dan 9 tot 10 miljard dollar bijdragen aan de ebitda. BP streeft ernaar 60 procent van de overtollige kasstromen na de dividendbetalingen (4 miljard dollar) te gebruiken voor aandeleninkopen. De rest gaat naar de verdere afbouw van de schulden. Het dividend zou jaarlijks met 4 procent stijgen. BP baseerde die berekening op een olieprijs van 60 dollar. Gezien de recente prijsevolutie is de ruimte voor hogere aandeelhoudersvergoedingen een stuk groter geworden. ConclusieOndanks de hogere prijzen is de situatie tussen Rusland en Oekraïne een tegenvaller voor BP. Met Rosneft verliest het allicht een actief met een groot productie- en reservepotentieel, dat jaarlijks een aantrekkelijk dividend opleverde. De dure olie en gas zorgen wel voor hoge kasstromen, wat goed nieuws is voor de aandeelhoudersvergoedingen en de verdere schuldafbouw. Op de lange termijn oogt de transformatie naar een groener energiebedrijf veelbelovend.Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 356,5 penceTicker: BP LNISIN-code: GB00007980591Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 69,4 miljard pondK/w 2021: 12Verwachte k/w 2022: 7Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 4,4%