In de elektronicawereld is Samsung Electronics een naam als een klok. Het is veruit de grootste onderneming van Zuid-Korea, met een dominant gewicht in de Zuid-Koreaanse Kospi-index, en een van de belangrijkste ondernemingen van Azië. Halfgeleiders en smartphones zorgen voor iets meer dan 70 procent van de omzet uit en zelfs 85 procent van de bedrijfswinst (ebit). Toch is niet alles koek en ei bij het conglomeraat. Dat beseft ook de bedrijfstop, want begin december sprak de 53-jarige Lee Jae-Yong, de oudste kleinzoon van de stichter, over de noodzaak om een 'nieuw Samsung' te doen ontstaan, gevolgd door de aankondiging van de belangrijkste managementwissels sinds 2017. De mobiele- en de consumentendivisie worden samengevoegd, naast de chipdivisie, en de drie afdelingshoofden werden aan de kant geschoven. Het was volgens analisten een signaal dat de groep weer meer prestatiegericht wil werken, om beter met zijn veel rendabelere rivaal Apple te kunnen wedijveren. De nieuwe structuur moet er onder meer toe leiden dat er sneller nieuwe gadgets en applicaties uit de consumentendivisie in nieuwe versies van de smartphones geïntegreerd worden. En ook omgekeerd: dat ontwikkelingen gebruikt voor het Galaxy-ecosysteem omgezet worden in elektronicaproducten.2021 was wel een geweldig jaar voor de chipdivisie, met voorlopige groeicijfers van 36 en 22 procent voor de DRAM- en de NAND-halfgeleiders, maar de prognoses voor dit jaar klinken minder rooskleurig met de prognose van een vlakke markt voor DRAM- en een beperkte groei voor NAND-chips (+7%). De grote groei is al enkele jaren uit de smartphone-industrie verdwenen, maar in 2021 was de achteruitgang bij Samsung toch groter dan het gemiddelde. Het commerciële succes van de vouwbare smartphones (Galaxy Z Fold 3 en Flip 3) is te veel niche om de groepscijfers te redden. De concurrentie van Chinese spelers bij de goedkopere modellen doet Samsung pijn. Tijdens de coronacrisis is de verkoop van televisies en huishoudtoestellen zoals wasmachines wel goed geweest, maar de winstmarges op die producten blijft ondermaats met een ebit van 0,76 miljard Koreaanse won op 14,1 miljard won omzet, of een ebit-marge van 5,4 procent - ver onder het groepsgemiddelde. Rest er nog de heikele kwestie van de gerechtelijke problemen van Lee. Hij kwam in augustus vervroegd uit de gevangenis na een onverkwikkelijke corruptiezaak, maar er loopt nog een rechtszaak tegen hem waar hij dreigt voor te worden veroordeeld. Zolang kan hij niet doorschuiven naar de stoel van voorzitter van de raad van bestuur - een positie die vacant is sinds het overlijden van Lees vader in oktober 2020. Het bezorgt het conglomeraat heel wat opmerkingen over corporate governance. Maar de structuuraanpassing en de managementwissels geven aan dat Samsung verandering en beterschap wil. Samsung wordt niet gewaardeerd voor zijn sterke marktpositie. De koerscorrectie van het voorbije jaar heeft het aandeel goedkoop gemaakt, tegen amper 4 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) en tegen 1,6 keer de verwachte boekwaarde voor 2022, zeker als we in rekening nemen dat een kwart van de beurswaarde wordt gedekt door de nettokaspositie. We starten de opvolging van het aandeel met een positief advies. Meer zelfs: Samsung komt de komende maanden in aanmerking voor een opname in de voorbeeldportefeuille, deels als symbool van de verwachting dat de opkomende markten vanaf 2022 weer aan de oppervlakte komen. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 1619 dollarTicker: SMSN LIISIN-code: US7960508882Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 386,6 miljard dollarK/w 2021: 13Verwachte k/w 2022: 12Koersverschil 12 maanden: -21%Dividendrendement: 1,8%