Na een tegenvallend eerste kwartaal bleef het aandeel van Alphabet, het moederbedrijf boven Google, achter op de Nasdaq en de andere grote techaandelen. Het tweede kwartaal was beter, wat voor een opluchtingsrally zorgde.

Alphabet staat te boek als een technologiebedrijf, maar eigenlijk is het hele businessmodel gericht op de verkoop van advertenties. Google had vorig jaar 38,2 procent van de Amerikaanse onlineadvertentiemarkt en heeft zo een straat voorsprong op Facebook (21,8%). Het Google-ecosysteem is erg uitgebreid. Android, het besturingssysteem voor mobiele toestellen, heeft een globaal marktaandeel van 84 procent. De Chrome-internetbrowser heeft 54 procent van de markt. Andere bronnen van advertentie-inkomsten zijn onder meer de zoekmachine Google Search, YouTube, Google Drive, Google Maps en de online-appwinkel Google Play.

...