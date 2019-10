Het derde kwartaal van het streamingbedrijf kon bekoren, maar het aandeel is veel te rijkelijk gewaardeerd.

Na een erg tegenvallend tweede kwartaal kon Netflix tussen juli en september grotendeels aan de verwachtingen voldoen. De prognoses voor het lopende vierde kwartaal vielen dan weer tegen, maar de beleggers waren toch opgelucht. Netflix realiseerde een omzet van 5,25 miljard dollar, precies zoals verwacht en 31 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 665 miljoen dollar of 1,47 dollar per aandeel. Dat cijfer lag fors boven de verwachte 1,03 dollar per aandeel. Dat was deels te danken aan het uitstel van investeringen in marketing en content naar het vierde kwartaal. Netflix profiteerde ook van de duurdere dollar waardoor de uitstaande schuld in euro minder waard werd. Dat leidde tot een boekhoudkundige winst van 171 miljoen dollar.

