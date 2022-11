Na minder dan twee jaar neemt de producent van persoonlijke hygiëne oplossingen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) al afscheid van topvrouw Ester Berrozpe. Ze wordt vervangen door de Argentijn Gustavo Calvo Paz, een veteraan van Kimberley Clark.

Na minder dan twee jaar neemt de producent van persoonlijke hygiëne oplossingen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) al afscheid van topvrouw Ester Berrozpe. Ze wordt vervangen door de Argentijn Gustavo Calvo Paz, een veteraan van Kimberley Clark. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de verder verslechterde financiële situatie bij Ontex. Eind september bedroeg de schuldgraad (netto financiële schuld/bedrijfskasstroom) een onaanvaardbaar hoge 7,7 keer. Die ratio moet tegen eind dit jaar zakken naar 6,5 keer de ebitda, maar dat is nog altijd erg hoog. Drie tot vier keer de ebitda is een aanvaardbaarder verhouding, maar daar zal de nieuwe CEO dus een vette kluif aan hebben. Was het kwartaalrapport dan allemaal kommer en kwel? Dat nu ook weer niet. Positief is dat de omzet in het derde kwartaal toenam met 24,6 procent op jaarbasis, van 512,3 naar 638,1 miljoen euro. Dat is 6,4 procent boven de gemiddelde analistenschatting van 600 miljoen. Liefst 17 procent (volume +4%, prijzen +13%) was organische groei (zonder overnames en desinvesteringen). De bedrijfskasstroom van de voortgezette activiteiten gaf een gemengd beeld. Op jaarbasis dook de ebitda 41,3 procent lager,van 40,9 naar 24,0 miljoen euro. Dat was 12,7 procent onder de analistenconsensus van 27,5 miljoen, maar wel 28 procent beter dan in het tweede kwartaal. De ebitda-marge steeg dan ook van 5,1 naar 5,6 procent op kwartaalbasis, maar op jaarbasis is er wel nog een forse terugval van 610 basispunten (komende van 11,7%). Schuldenafbouw wordt de topprioriteit van de nieuwe CEO, onder meer door de verkoop van de Braziliaanse activiteiten. De marges moeten voort verbeteren in de komende kwartalen.Over de verkennende gesprekken met met de Amerikaanse groep American Industrial Partners (AIP), de eigenaar van de Ontex-sectorgenoot Attindas, horen we al maanden niks meer. Toen de kosteninflatie losbarstte, was de structuur van Ontex nog niet optimaal en het bedrijf kampte met een verzwakte concurrentiepositie, vooral in Europa. Die toestand eist nu een zware tol in de vorm van een forse margedruk en een hoog opgelopen schuldgraad.Het is nu uitkijken naar ook de aankondiging van de verkoop van de Braziliaanse activiteiten en eventueel een nieuw plan van de nieuwe CEO om de crisis aan te pakken. Maar het dieptepunt in de rendabiliteit en de piek in de schuldgraad hebben we nu normaliter gehad. Voor de risicobewuste belegger (koopwaardig/rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,24 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 501,6 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -17%Koersverschil sinds jaarbegin: -15%Dividendrendement: -