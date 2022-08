De automarkt leeft weer op en dat leidde tot veel nieuwe orders.

Bij de start van het boekjaar 2022 ging Melexis uit van een omzetgroei met 12 tot 17 procent. Na het sterke eerste kwartaal werden de groeiprognose verhoogd naar 18 tot 23 procent. Met een sterk halfjaarrapport op zak gaat Melexis nog een stap verder met een verwachte omzetgroei van 28 tot 30 procent. De omzet zal tussen 824 miljoen en 837 miljoen euro uitkomen. 2022 zal daarmee het tweede recordjaar op rij worden.

...

Bij de start van het boekjaar 2022 ging Melexis uit van een omzetgroei met 12 tot 17 procent. Na het sterke eerste kwartaal werden de groeiprognose verhoogd naar 18 tot 23 procent. Met een sterk halfjaarrapport op zak gaat Melexis nog een stap verder met een verwachte omzetgroei van 28 tot 30 procent. De omzet zal tussen 824 miljoen en 837 miljoen euro uitkomen. 2022 zal daarmee het tweede recordjaar op rij worden.De automarkt leeft weer op en dat leidde tot veel nieuwe orders. Door het halfgeleidertekort bestellen veel afnemers bovendien meer dan noodzakelijk om hun voorraden aan te vullen. Melexis kon meer capaciteit afnemen van zijn onderaannemer X-Fab die de halfgeleiders produceert. De groep profiteerde ook van prijsverhogingen, een gunstige omzetmix en de sterke dollar. Die had tijdens de eerste jaarhelft een positieve impact van 5 procent op jaarbasis. Tussen april en juni realiseerde Melexis voor het zesde kwartaal op rij een recordomzet. Die kwam uit op 208,4 miljoen euro of 31 procent meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal bedroeg de groei 13 procent. De prognose van Melexis bedroeg 200 miljoen euro. Dat bracht de halfjaaromzet op 392 miljoen euro of 25 procent meer dan in de eerste helft van 2021. De brutowinstmarge steeg naar 44,9 procent tegenover 42,2 procent een jaar eerder. Melexis kon een aantal prijsverhogingen doorvoeren, maar later dit jaar zal de halfgeleidergroep ook af te rekenen krijgen met prijsverhogingen van leveranciers. De nauwe banden met X-Fab zijn in dat opzicht gunstig. De diversificatie van het productenaanbod naar andere afzetmarkten is geen prioriteit. De autosector blijft veruit het meest lucratieve bedrijfsonderdeel. Melexis behaalde een operationele winst (ebit) van 57,3 miljoen euro (+57%), wat een ebit-marge van 27,5 procent betekent. Dat is een groei met 4,6 procent op jaarbasis. De cijfers voor de eerste jaarhelft bedragen respectievelijk 107 miljoen euro en 27 procent. De groep wil de investeringen in onderzoek en ontwikkeling optrekken. Toch rekent Melexis voor het volledige boekjaar op een brutomarge van 45 procent (42% in 2021) en een ebit-marge van 26 procent (2021: 23%). Netto bleef er in het tweede kwartaal 47,6 miljoen euro over (+42%) of 1,18 euro per aandeel. Over de eerste jaarhelft is dat 96 miljoen en 2,38 euro per aandeel. De omzetprognose voor het lopende kwartaal bedraagt 215 tot 220 miljoen euro, wat een groei op jaarbasis met ongeveer een derde impliceert. De consensusverwachting lag op 200 miljoen euro. Melexis realiseerde in het tweede kwartaal een vrije kasstroom van 38 miljoen euro of het dubbele van een jaar eerder. Over de eerste jaarhelft komt dat cijfer op 62 miljoen euro of de helft meer dan een jaar eerder. De uitkering van het slotdividend (1,3 euro per aandeel) kostte het bedrijf 53 miljoen euro. Vorig jaar werd al eenzelfde tussentijds dividend uitbetaald, wat de totale uitkering op 2,6 euro brengt. De nettokaspositie lag op het einde van de eerste jaarhelft op 39,3 miljoen euro. Melexis heeft geen langetermijnschulden. De waarde van de voorraden klom naar 167,3 miljoen euro tegenover 158,3 miljoen euro na het eerste kwartaal. Ook de handelsvorderingen zijn toegenomen.ConclusieHet aandeel Melexis is sinds het dieptepunt van half juni al met ongeveer een derde hersteld. Omdat ook de winstverwachtingen werden verhoogd, is het aandeel tegen 18 keer de verwachte winst en 4 keer de omzet redelijk gewaardeerd. Door de goede vooruitzichten en het aantrekkelijke rendement blijft het aandeel koopwaardig. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 83,55 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3.4 miljardK/w 2021: 25,7Verwachte k/w 2022: 18Koersverschil 12 maanden: -11,4%Koersverschil sinds jaarbegin: -19,7%Dividendrendement: 3,1%