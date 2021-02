Coca-Cola herpakte zich in het derde en vierde kwartaal na de omzet- en winstdreun in het tweede kwartaal. Maar nieuwe lockdowns hebben een forser herstel onmogelijk gemaakt.

Het tweede kwartaal leverde de grootste omzetdaling in dertig jaar op voor de Amerikaanse drankengigant door de haast wereldwijde lockdown als gevolg van de covid-19-pandemie. De buitenhuisconsumptie kreeg een enorme dreun, die maar deels werd gecompenseerd door een hoger verbruik thuis. De impact van de tweede lockdown was minder ernstig, maar een geweldig vierde kwartaal draaide de frisdrankenreus niet. Al lag de omzetschade in lijn met de analistenverwachtingen. De beurskoers ging zelfs hoger op een beter dan verwacht winstcijfer.Met suikervrij als toverwoord had de groep zich onder leiding van CEO James Quincey de jongste jaren weer op het groeipad weten te hijsen. Maar 2020 werd het jaar van covid-19. In het tweede kwartaal kreeg de omzet een dreun van 28 procent, maar in het laatste kwartaal van vorig jaar bleef het terreinverlies in de omzet beperkt tot 5 procent (van 9,07 naar 8,61 miljard dollar). Dat is in lijn met de gemiddelde analistenverwachting van 8,64 miljard dollar. De organische (zonder overnames, desinvesteringen en wisselkoersschommelingen) omzetterugval bleef beperkt tot 3 procent. De tweede sluiting van cafés en restaurants in grote delen van de wereld en het beperkt aantal evenementen verklaren het omzetverlies. De buitenhuisconsumptie staat voor zowat de helft van de groepsomzet. In het derde kwartaal zagen we een vergelijkbaar omzetcijfer van 8,7 miljard dollar. Beter dan de omzetevolutie was de stijging van de bedrijfswinst (ebit) met 8 procent, ondanks de omzetafname. De winst per aandeel klom tot 47 dollarcent (+6%), terwijl de analistenconsensus 42 dollarcent bedroeg. Het is het vijfde kwartaal op rij dat de drankenreus de gemiddelde verwachting van analisten voor de winst per aandeel kan overtreffen. Quincey belooft een terugkeer naar organische omzetgroei in 2021 (-9% in 2020) en blijft hameren op de verschuiving richting gezondere dranken. Die aanpak heeft geleid tot een herstel van het marktaandeel. De focus ligt op minder suiker - Coca-Cola Zero Sugar kende in het afgelopen kwartaal een omzetgroei van 7 procent - en de expansie van drankjes met weinig of geen suiker (water, water met een smaakje, fruit- en groentesappen, plantaardige en biologische drankjes, sport- en energiedrankjes en ijskoffie en -thee). Die alternatieven staat voor ruim 25 procent van de groepsomzet, daar waar dat enkele jaren nog maar 15 procent was. Een dure overname was die van de Britse koffieproducent Costa, waardoor 'ready to drink'-koffie kan worden aangeboden met de lancering van Coca-Cola Plus Coffee. Al mag de snelheid van de innovatie volgens Quincey nog wat worden opgedreven. Een ander stokpaardje van de topman is kostenbewustzijn en het reduceren van het aantal aangeboden producten. Het globale aanbod moet slinken van 300 tot zo'n 200 producten. De groep lanceert 100 procent recycleerbare petflessen in de Verenigde Staten.Coca-Cola verloor in november een geschil voor de Amerikaanse belastingrechtbank en dreigt zo 12 miljard dollar aan achterstallige belastingen te moeten betalen. ConclusieCoca-Cola herpakte zich in het derde en vierde kwartaal na de omzet- en winstdreun in het tweede kwartaal. Maar nieuwe lockdowns hebben een forser herstel onmogelijk gemaakt. De frisdrankengigant blijft wel scoren in winstgevendheid. De recente koersdaling heeft het aandeel wat aantrekkelijker gemaakt, tegen bijna 24 keer de verwachte winst 2021. Met een normalisering van het leven in het vooruitzicht verhogen we het advies. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 50,68 dollarTicker: KO USISIN-code: US1912161007Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 218,1 miljard dollarK/w 2020: 26Verwachte k/w 2020: 24Koersverschil 12 maanden: -8%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 3,2%