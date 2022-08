Hoge staalprijzen leveren de roestvrijstaalproducent Aperam een sterk kwartaal op. Hoewel de marktomstandigheden wat verslechteren, blijft de operationele winst waarschijnlijk op een hoog niveau.

Aperam heeft in het tweede kwartaal de omzet met 8 procent weten op te voeren naar 2,5 miljard, vergeleken met 2,3 miljard euro in het eerste kwartaal. De hogere omzet kwam tot stand dankzij verdere prijsverhogingen van roestvrij staal. Dat compenseerde de met 6 procent gedaalde staalverschepingen. Voor bijzondere posten steeg de bedrijfskasstroom (ebitda) kwartaal op kwartaal met 11 procent naar 402 miljoen euro. Dat was nog wat hoger dan de analistenconsensus van 388 miljoen euro. Over het eerste halfjaar verdiende Aperam 6,57 euro per aandeel, tegen 4,12 euro in dezelfde periode vorig jaar.Voor het derde kwartaal stelt het staalbedrijf een lager aangepast ebitda in het vooruitzicht vergeleken met het tweede kwartaal. Een verrassing is dat niet, want de consensus gaat voor dit jaar uit van een ebitda van 1,2 miljard euro. Om die prognose te halen moet de ebitda over de tweede jaarhelft uitkomen op circa 435 miljoen, tegen 623 miljoen euro in de tweede helft van 2021. Dat moet haalbaar zijn, want de eindvraag blijft buiten de industrie en de constructiesector vooralsnog goed overeind. Wel bouwen vooral klanten in Europa hun voorraden af, gelet op de onzekere economische vooruitzichten en gedaalde nikkelprijzen. In Brazilië is de vraag stabiel.ConclusieDat Aperam nog geen duidelijke groeivertraging ziet, stemde beleggers tevreden. De koers steeg met circa 9 procent. Positief is ook dat het bedrijf zijn nettoschuldpositie snel verlaagt, van 666 miljoen eind maart naar 571 miljoen euro eind juni. Aperam reken top aanhoudend goede kasstromen, zodat de schulden verder kunnen dalen. Zo ontstaat er ruimte voor aandeleninkoop. Het dividend is onlangs verhoogd naar 2 euro per aandeel. Naar verwachting zal de winst volgend jaar significant terugvallen. Dat is bij een dividendrendement van ruim 6 procent en een koers-winstverhouding van 6 voor 2023 al ruimschoots in de koers verwerkt. Het koopadvies blijft staan.Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.