Opportunistische overname maakt Pan American Silver marktleider

De mijngroep Pan American Silver (PAAS) is uitsluitend actief op het Amerikaanse continent. De twee belangrijkste mijnen van de groep (La Colorada en Dolores) bevinden zich in Mexico en leveren samen 48 procent van de groepsomzet. Peru, waar PAAS twee mijnen heeft, tekent voor 26 procent van de groepsomzet en Bolivië (14%) en Argentinië (12%) zorgen met elk een mijn voor de rest. Bij La Colorada en Dolores zijn uitbreidingen aan de gang die de output moeten verhogen, de kosten doen dalen en de levensduur van beide mijnen verlengen. Tegelijk bouwt PAAS twee nieuwe mijnen in Argentinië. Daar beschikt het bedrijf ook over de Navidad-mijnconcessie, die kan uitgroeien tot de grootste mijn van de groep. Analisten houden in hun modellen nog geen rekening met Navidad, omdat de lokale overhe...