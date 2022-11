Na een operationeel beter verlopen derde kwartaal ziet het tankopslagbedrijf Vopak ruimte om de jaarprognose te verhogen. Valuta-effecten helpen daarbij flink.

Vorige maand verhoogden we het advies voor het aandeel Vopak van 'houden' naar 'kopen'. De marktomstandigheden zijn niet optimaal, maar de koers was wel erg ver weggezakt en het dividendrendement evolueerde richting 7 procent. Na een beter dan voorzien derde kwartaal ziet Vopak nu ruimte om ook positiever tegen geheel 2022 aan te kijken. Het concern wordt wel flink geholpen door positieve valuta-effecten.Vopak zag in het derde kwartaal de omzet versus het kwartaal ervoor stijgen van 338,0 miljoen tot 349,6 miljoen euro. De voor bijzondere posten gezuiverde bedrijfkasstroom (ebitda) kwam uit op 226,9 miljoen euro, tegen 219,4 miljoen in het tweede kwartaal. De analisten hadden gerekend op een daling van het resultaat tot circa 213 miljoen. Betere marktomstandigheden, gunstige valuta-effecten en de bijdrage van nieuwe projecten stuwden het resultaat. Vooral in de regio's Azië, het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika ging het beter, net als bij nieuwe energiebronnen en lng.De nettowinst steeg zelfs van kwartaal op kwartaal van 53,5 tot 77,7 miljoen euro, of 0,62 euro per aandeel. Na drie kwartalen ligt de winst per aandeel op 1,64 euro per aandeel, nog wel lager dan de 1,83 euro van een jaar terug, maar dat komt vooral door hogere belastingen. Het is bemoedigend dat de bezettingsgraad in het derde kwartaal weer is gestegen, van 87 naar 89 procent. Na drie kwartalen bedraagt de bedrijfskasstroom als percentage van het geïnvesteerde vermogen 11,3 procent.ConclusieVopak trekt de verwachtingen voor het boekjaar op. De onderliggende ebitda zal rond 890 miljoen euro uitkomen, tegen een eerdere verwachting van 830 tot 850 miljoen. De operationele kasstroom-marge zal nu minimaal 10,5 procent bedragen, tegen eerder nog circa 9,5 procent. Vopak zal bij de jaarcijfers ook de doelstellingen onder de loep nemen. De koers is intussen weer behoorlijk gestegen. Bij de huidige koers/winst van 10,5 blijven we niettemin bij ons koopadvies voor het Vopak-aandeel.