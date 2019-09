Resilux focust op organische groei, met recyclage als nieuwe groeipool. De forse investeringen onderstrepen het vertrouwen in de toekomst van pet.

Resilux, de Oost-Vlaamse producent van petvoorvormen en petflessen, zit in zijn branche net onder de absolute top. De afgelopen tijd is de rust er teruggekeerd, na een turbulente periode met de spuitbussenoorlog met de Nederlandse familie Kelders over de joint venture AirOLux en de overnamepoging door Bain Capital, dat een vriendschappelijk overnamebod op Resilux uitbracht tegen 195 euro per aandeel, maar het daarna weer introk. Sinds de overname in het najaar 2017 van het Zwitserse Signode Industrial Group, bekend als Poly Recycling, gespecialiseerd in petrecyclage, is er een nieuwe groeipool bij gekomen.

