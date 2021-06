Het aandeel van Nutrien presteerde de voorbije maanden prima onder impuls van de verbeterde meststoffenprijzen en de goede vooruitzichten.

De Noord-Amerikaanse meststoffengigant Nutrien verraste met een verhoging in twee stappen van de voorziene jaarproductie van potas. De eerste aankondiging op 7 juni stelde een verhoging met 500.000 ton voorop. Het bericht kwam enkele dagen nadat de Amerikaanse sectorgenoot Mosaic had gemeld de productie in de twee oude schachten van de Esterhazy-mijn negen maanden eerder dan voorzien te zullen stopzetten wegens toenemend overstromingsgevaar. Mosaic zal daardoor de komende twaalf maanden 1 miljoen ton potas minder produceren dan voorzien. Maar de productieverhoging bij Nutrien kadert vooral in de hoger dan verwachte wereldwijde vraag naar potas als gevolg van de hoge gewasprijzen die de landbouwers aanzetten om zo veel mogelijk te produceren. Op 21 juni werd ...

De Noord-Amerikaanse meststoffengigant Nutrien verraste met een verhoging in twee stappen van de voorziene jaarproductie van potas. De eerste aankondiging op 7 juni stelde een verhoging met 500.000 ton voorop. Het bericht kwam enkele dagen nadat de Amerikaanse sectorgenoot Mosaic had gemeld de productie in de twee oude schachten van de Esterhazy-mijn negen maanden eerder dan voorzien te zullen stopzetten wegens toenemend overstromingsgevaar. Mosaic zal daardoor de komende twaalf maanden 1 miljoen ton potas minder produceren dan voorzien. Maar de productieverhoging bij Nutrien kadert vooral in de hoger dan verwachte wereldwijde vraag naar potas als gevolg van de hoge gewasprijzen die de landbouwers aanzetten om zo veel mogelijk te produceren. Op 21 juni werd een verdere toename van de potasproductie met 500.000 ton aangekondigd. Mogelijk spelen daarbij de politieke spanningen tussen de Europese Unie en Wit-Rusland, die onder meer leiden tot een Europese importban van potas uit Wit-Rusland. Nutrien mikt op een recordverkoop op jaarbasis van 13,3 à 13,8 miljoen ton potas. Het vorige record bedroeg 13 miljoen ton in 2018.Nutrien verhoogde de winstverwachting voor de eerste jaarhelft, van een gezuiverde nettowinst per aandeel van 2 à 2,2 dollar naar 2,3 à 2,5 dollar. In dezelfde periode in 2020 bedroeg de winst 1,28 dollar per aandeel. Het is duidelijk dat bij de halfjaarrapportering de winstverwachtingen voor het volledige jaar ook zullen worden verhoogd. In het eerste kwartaal bedroeg de gezuiverde nettowinst 0,29 dollar per aandeel. Dat was mogelijk dankzij een omzetstijging met 11 procent tot 4,66 miljard dollar. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) klom 59 procent hoger, tot 806 miljoen dollar. Daarvan nam de potasafdeling 380 miljoen dollar (+33%) voor haar rekening, gevolgd door de nitraatafdeling met een rebitda van 300 miljoen (+27%), 109 miljoen voor de retailafdeling (7 miljoen in 2020) en 97 miljoen voor de fosfaatafdeling (+111%). Op jaarbasis rekent Nutrien op een rebitda van 4,4 à 4,9 miljard dollar, mooi verdeeld over de grootste drie afdelingen (retail, potas en nitraat) met een rebitda tussen 1,3 en 1,7 miljard dollar, aangevuld met 275 à 375 miljoen van de fosfaatafdeling. Er zijn geruchten dat Nutrien gesprekken voert over een samenwerking voor het Jansen-potasproject van de grondstoffengigant BHP. Dat is een gigantisch nieuwbouwproject in de Canadese mijnbouwprovincie Saskatchewan dat al enkele jaren als een donkere schaduw boven de potasmarkt hangt. Jansen zou een stevig overaanbod kunnen creëren en bijgevolg de potasprijzen onder druk zetten. Dat was tot nog toe ook de positie van Nutrien, dat zich fel kantte tegen het project. Maar in april werd CEO Chuck Magro vervangen door Mayo Schmidt, die een ander, pragmatischer geluid laat horen. Schmidt is van mening dat de potasmarkt met een gedisciplineerde productie-aanpak het extra volume van Jansen kan opvangen. BHP investeerde al 4,5 miljard dollar in Jansen en neemt in de tweede jaarhelft een definitieve investeringsbeslissing. Hoewel beide partijen ontkennen, zouden samenwerkingsscenario's worden bekeken.ConclusieHet aandeel van Nutrien presteerde de voorbije maanden prima onder impuls van de verbeterde meststoffenprijzen en de goede vooruitzichten. Een deal voor het Jansen-project van BHP zou een goede zaak zijn voor de langere termijn. Het aandeel is te behouden, tegen 18 keer de verwachte winst 2021 en 8,65 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de verwachte ebitda 2021. Advies:houden/afwachten Risico: gemiddeldRating: 2BKoers: 61,30 dollarTicker: NTR USISIN-code: CA73755L1076Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 34,95 miljard dollarK/w 2020: 34Verwachte k/w 2021: 18Koersverschil 12 maanden: +86%Koersverschil sinds jaarbegin: +27%Dividendrendement: 3%